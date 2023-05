Digitalisering verandert de samenleving. Steeds meer diensten worden online aangeboden. Gemeenten moeten mee in deze digitale transitie, zo stelt de internationale richtlijn voor digitale toegankelijkheid. En ze kúnnen eenvoudig aan de eisen voor content voldoen, via VIND Antwoord.

Dat stelt de stichting Accessibility, die voor het tweede jaar op rij de content van de kennispartner voor overheden een uitmuntende score geeft.

Digitale toegankelijkheid, inclusie en duidelijk communiceren voor iedereen. Het zijn belangrijke zaken waarop een gemeente in haar communicatie met burgers en ondernemers wordt afgerekend. De toegankelijkheidsrichtlijn WCAG 2.1. schrijft voor dat elke inwoner of ondernemer in Nederland overheidswebsites moet kunnen gebruiken.

Daarmee is elke gemeente verplicht om duidelijke informatie op haar website aan te bieden, die ook toegankelijk is voor mensen met een beperking, zoals: slechtzienden, doven, mensen met leerproblemen of cognitieve en motorische beperkingen.

Eenvoudig voldoen aan eisen

Uit onafhankelijk onderzoek van stichting Accessibility blijkt dat gemeenten dit alles eenvoudig én goed kunnen regelen met de content van VIND Antwoord, een oplossing voor frontoffices van gemeenten. Sarah Engels, productmanager bij Sdu, is blij met het onderzoeksresultaat. ‘We zeggen niet alleen dat we voldoen aan de toegankelijkheidseisen, onafhankelijk onderzoek toont dit ook aan.’ VIND Antwoord voldoet volgens de onderzoekers ruimschoots aan de normen van de WCAG 2.1.

Tweede jaar op rij

Het onderzoek door stichting Accessibility is voor het tweede jaar op rij uitgevoerd. Ook vorig jaar kwam VIND Antwoord, met daarin zo’n 350 teksten over gemeentelijke producten en diensten, al glansrijk door de test. Volgens Sarah Engels heeft de redactie in de tussentijd volop zaken aangepast binnen VIND Antwoord, voornamelijk vanwege nieuwe of veranderde wetgeving.

Zoals de Single Digital Gateway (SDG) en de Omgevingswet. ‘Fijn om de bevestiging te krijgen dat onze inhoud of content goed scoort. Het is onze expertise. Een onafhankelijke partij toont opnieuw aan dat we een betrouwbare kennispartner voor gemeenten zijn.’

Méér dan inhoud

Sarah benadrukt dat toegankelijkheid voor gemeenten verdergaat dan de inhoud of content. ‘Met VIND Antwoord ondervang je als gemeente een belangrijke voorwaarde voor de toegankelijkheidsrichtlijn. De gemeente is zelf nog wel verantwoordelijk voor de inrichting van de website, het design, het gebruik van de knoppen, de voorleesfunctie en de kleurcontrasten. Daarvoor bieden we ook hulp en ondersteuning, onder meer via tips in onze nieuwsbrief.’

Onderzoek onder klanten

Naast het onafhankelijke onderzoek van stichting Accessibility doet Sdu komende tijd zelf onderzoek onder haar klanten. ‘Volgend kwartaal bevragen wij onze klanten over de content. De resultaten uit het klantonderzoek gebruiken we om de teksten te optimaliseren. Zo blijven we continu werken aan onze dienstverlening.’