De wereld van de inkoper en aanbestedingsjurist na corona – 1

Het lijkt alweer lang geleden toen in maart van dit jaar de coronacrisis begon, en ook nu nog is er nog geen zicht op wanneer dit eindigt. In dit tweedelige blog lees je een aantal bespiegelingen over wat gaat veranderen voor de inkoper en jurist na 2021 in de nieuwe werkelijkheid.

In het begin van de coronacrisis schreven we over aanbestedingen en overeenkomsten in tijden van de coronacrisis: nood breekt wet. In deel 1 van dit blog lees je wat er na de crisis gaat veranderen op het gebied van inkoopbeleid en -strategie, aanbesteden en contractmanagement.

Inkoopbeleid en -strategie

Uitgangspunt voor alle aanbestedingen van een organisatie vormt het inkoopbeleid van de organisatie en de inkoopstrategie voor een bepaalde inkoopcategorie (denk aan bijvoorbeeld inhuur, software, hardware). Voorafgaand aan het bepalen van de inkoopstrategie wordt door inkoop in de regel een interne en externe (markt)analyse of marktonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijken belangrijke risico’s en kansen voor de productgroep. Op dit vlak zien we de volgende blijvende gevolgen van de coronacrisis:

De crisis is een voorbeeld van een ontwikkeling die bij de inkoper tot veel risico’s heeft geleid. Denk aan faillissementen van leveranciers, het stokken van toelevering van producten en/of diensten, vertraging bij bouwprojecten, tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg. Overheden lopen bij gebrekkig risicomanagement het gevaar dat ze hun legitimiteit en vertrouwen bij de burger en ondernemers verliezen. Deze ontwikkeling versterkt het belang van risico denken door inkopers.

De crisis heeft duidelijk gemaakt dat het noodzakelijk is het inkoopbeleid aan te scherpen en, voor bepaalde inkoopcategorieën, de inkoopstrategie aan te passen omdat deze niet (meer) werkt. Zo heeft de zorg besloten om bepaalde medische hulpmiddelen (mondkapjes) zelf te maken in plaats van uit te besteden. Ook is de verwachting dat bepaalde overheden het inkoopbeleid aanscherpen en waar mogelijk meer lokaal/regionaal aanbesteden in plaats van landelijk.

Behalve de gevolgen aan de zijde van de leveranciers, kunnen er als gevolg van de coronacrisis ook gevolgen zijn die verband houden met een andere maatschappijvisie. Zo is het denkbaar dat er meer nadruk gaat komen op duurzame inkoop.

De crisis heeft zwakke punten in de toeleveringsketen pijnlijk zichtbaar gemaakt. Het belang om een analyse te maken van de keten voor bepaalde inkoopcategorieën (bijv. bedrijfskleding, hardware ICT, medische hulpmiddelen) is groter geworden. Inkopers worden daardoor gedwongen kritisch na te denken over de keuze voor zelf doen of uitbesteden, lokaal of regionaal inkopen of leveranciersdifferentiatie.

Tijdens de crisis is zichtbaar geworden wie de meest kritische leveranciers voor je organisatie zijn. Kritische leveranciers zijn de leveranciers die een belangrijke rol spelen in de dienstverlening aan de klanten, een aanzienlijke impact hebben op de dienstverlening, en een cruciale rol spelen bij risicomanagement. Denk voor een gemeente aan bijv. de softwareleverancier burgerzaken, lokale bouwbedrijven, regionale zorgaanbieders, en lokale cateraars. Zaak is met de kritische leveranciers een strategisch partnerschap te ontwikkelen of te kijken naar alternatieven.

Veel overheden beschikken over een enorm leveranciersbestand, met een groot aantal leveranciers die voor weinig inkoopomzet zorgen (80/20 regel). Zaak is om juist nu de leveranciersdatabase kritisch door te lichten om het aantal leveranciers blijvend te beperken.

Deze gevolgen van de coronacrisis kunnen aanleiding geven tot een wijziging van de strategie bij aanbesteden en bij contractmanagement.

Aanbesteden

Mede als gevolg van de strategiewijzigingen worden de volgende blijvende veranderingen verwacht op het gebied van aanbesteden:

Meer lokaal/regionaal sourcen (percelen e.d.) en/of meerdere alternatieven (minder afhankelijkheid van één specifieke partij). Door het gebruik van meerdere raamovereenkomsten en bestellingen via minicompetities kan vanuit meerdere bronnen worden ingekocht. Het alternatief is om met een strategische partner afspraken te maken over het beleid dat die partner moet voeren om te voorkomen dat een te grote afhankelijkheid ontstaat van diens toeleveranciers.

Meer aandacht voor financieel-economische draagkracht van de opdrachtnemer, zo nodig via moederondernemingen, die gedurende de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer in stand gehouden moet worden.

Uitstel van aanbestedingen van overeenkomsten waarover vanwege de gevolgen van de coronacrisis veel onzekerheid is. Via overbruggingsovereenkomsten kan een aanbesteding voor een beperkte periode uitgesteld worden in situaties waarin aanbesteden op dit moment niet verantwoord lijkt, omdat de inschrijvers de risico’s moeilijk kunnen inschatten. De overbrugging dient zo mogelijk openbaar te worden aanbesteed.

Contractmanagement

Op het gebied van contractmanagement worden de volgende blijvende wijzigingen verwacht: