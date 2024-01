Dirk de Ridder is de beste ambtenaar lokale belastingen 2023

Ook dit jaar streden ambtenaren voor de winst in de Kennisquiz Lokale Belastingen van VIND. De prijs ging naar Dirk de Ridder van gemeente Stede Broec. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier won de teamprijs.

De quiz telde dit jaar 29 individuele deelnemers. Gemiddeld hadden de deelnemers 6 van de 12 vragen goed (ter vergelijking in 2022: 6 van de 14 vragen). Als winnaar met 9 goede antwoorden kwam Dirk de Ridder van gemeente Stede Broec uit de bus. Vraag 6 bleek voor de meerderheid te moeilijk, slechts 1 persoon had deze vraag goed beantwoord. De makkelijkste vraag was vraag 11, die door 86 procent goed werd beantwoord.

Schat aan ervaring

Winnaar Dirk de Ridder deed 11 jaar geleden ook al eens mee aan de jaarlijkse Kennisquiz Lokale belastingen. ‘Daar heb ik nog een oorkonde van. Daarna is de quiz eigenlijk ieder jaar aan mijn aandacht ontsnapt, totdat ik dit jaar bij toeval een oproep tegenkwam om deel te nemen.’

‘Je weet natuurlijk niet hoeveel deelnemers er zijn, dus ik had niet verwacht te winnen,’ vervolgt De Ridder. Sinds 1993 werkt hij binnen het vakgebied van de lokale belastingen, waardoor hij bij het beantwoorden van vragen gebruik kon maken van een hoop opgedane kennis en ervaring. Op dit moment is hij werkzaam als interim afdelingshoofd Belastingen, Inkoop en AO/IB bij de SED-organisatie.

Toekomstbestendige strategie

De Ridder: ‘De ontwikkeling binnen het vakgebied staat nooit stil. Of het nou gaat over WOZ-bezwaren, vragen vanuit de lokale politiek over de belastingheffing of hoe binnen het fiscale invorderingsproces om te gaan met mensen met problematische schulden. Dat vraagt om een toekomstbestendige strategie die (juist) niet in beton gegoten is. Medewerkers mee krijgen in dit continue proces van ontwikkeling is iets waar ik geen genoeg van kan krijgen.’

Team hoogheemraadschap wint

Het team van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is trots op het binnenslepen van de teamprijs. Deelnemer Max: ‘Ik werk pas sinds april bij het waterschap dus dit was de eerste keer dat ik in teamverband meedeed aan de kennisquiz. De rol die ik bekleed binnen het team belastingen is aan de bedrijvenkant, waar ik mij bezighoud met de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing voor bedrijven. Voor mij is het mooiste deel aan werken in dit vakgebied, het idee hebben dat je door middel van iets wat voor veel mensen toch niet zo leuk is (belastingen) kunt bijdragen aan een veiligere leefomgeving voor de mensen in ons werkgebied.