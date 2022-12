Rikus van Loon is de beste ambtenaar lokale belastingen

De kennisquiz VIND Lokale Belastingen is ook dit najaar traditiegetrouw afgenomen. Ambtenaren lokale belastingen testen hun kennis over verschillende thema’s met betrekking tot hun vakgebied. De beste ambtenaar lokale belastingen 2022 is Rikus van Loon van het Noordelijk Belastingkantoor.

Eretitel

Rikus van Loon, senior adviseur fiscaal beleid en ontwikkeling, verzorgt naast klachtenafhandeling ook basisopleidingen Heffen en Innen. Elk jaar doet Van Loon met plezier mee aan de quiz, en dit jaar had hij al een beter gevoel dan vorig jaar. Toch was hij verrast met de winst. ‘De vragen zijn niet eenvoudig en je moet er wel even voor gaan zitten. Mooi dus om nu eens te winnen.’ Gemiddeld zijn er 6 van de 14 vragen goed beantwoord, maar Van Loon heeft met 9 goed beantwoorde vragen de winst binnengesleept.

Een jaar lang mag hij de eretitel ‘Beste ambtenaar’ voor zijn vakgebied dragen. Ook ontving hij thuis een Pluim cadeaubon ter waarde van 200 euro en een mooie bos bloemen. Van Loon neemt de titel ‘beste ambtenaar lokale belastingen’ over van Jeroen Berndsen van de gemeente Doetinchem, de winnaar van 2021.

‘Meedoen is een graadmeter’

Deskundige ambtenaren lokale belastingen gebruiken VIND Lokale Belastingen veelal dagelijks. De kennisbank is het naslagwerk voor uiteenlopende, vaak pittige materie.

Van Loon: ‘Ik ben vanuit mijn functie dus veel bezig met het verzorgen van opleidingen en daar hoort bij je eigen kennis op peil houden. Mijn standpunt daarbij is als je een ander iets 100% wilt vertellen dan moet je daar 200% van weten. Ik maak dus veel gebruik van VIND Lokale Belastingen. Het meedoen aan de kennisquiz is voor mijzelf dan ook een graadmeter. Het zijn meestal lastige vragen met een aantal instinkers erbij.’