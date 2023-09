Werkstress bij ambtenaren voorkomen: de ultieme checklist

Steeds meer (gemeente)ambtenaren ervaren hoge werkdruk. Dit kan leiden tot burn-out klachten en langdurig verzuim. In deze blog geven we een checklist met factoren die werkstress bij overheidsmedewerkers helpen verminderen.

Hoge werkdruk staat bij veel gemeenten op de kaart als een serieus probleem op de werkvloer. Hier liggen een aantal duidelijke oorzaken aan ten grondslag. Van alle soorten overheden zijn het met name de gemeenten die er de laatste jaren veel taken bij hebben gekregen. Denk bijvoorbeeld aan de decentralisatie van de jeugdzorg, de invoering van de Omgevingswet en de opvang van Oekraïners.

Tegelijkertijd is er sprake van personeelstekort. Deze samenloop van omstandigheden voert de druk flink op bij ambtenaren. De verwachting is dat het personeelstekort niet snel zal afnemen en gemeenten er komende tijd eerder nóg meer taken bij krijgen. Toch zijn er – ook onder deze omstandigheden – een aantal dingen die je kunt doen om stressklachten op de werkvloer in te perken.

Werkstress voorkomen? Ga deze checklist af!

Stress heeft alles te maken met (dis)balans. Worden minder leuke kanten van een baan gecompenseerd door positieve factoren? Dan is er genoeg balans om met frisse energie naar het werk te blijven gaan. Er zijn een aantal factoren die helpen om deze balans samen met de medewerkers te vinden. We hebben ze hieronder in een checklist gezet.

✔️ Dialoog & autonomie

Werknemers vinden het belangrijk om met hun werkgever in gesprek te kunnen gaan over het werk. Over wat goed gaat, maar ook wat beter kan. Kies als werkgever altijd voor een positieve benadering en geef kritiek in een opbouwende toon. Geef de medewerker ook de ruimte om te vertellen. Als je als werkgever luistert in plaats van ‘zendt’, ontstaat er een dialoog. Daarnaast geldt: hoe meer invloed een werknemer heeft op de werkzaamheden die hij doet – maar ook wanneer en hoe dat gebeurt – hoe prettiger hij het werk ervaart. Deze autonomie zorgt ervoor dat de werknemer meer binding met de organisatie gaat voelen. Juist bij gemeenten zien we veel dat medewerkers invloed op hun werkzaamheden en toekomst willen hebben.

✔️ Waardering & participatie

Een goede beloning maakt het werkplezier groter. En hierbij doelen we niet per se op een financiële compensatie. Beloningen kunnen al in iets heel kleins zitten, bijvoorbeeld een lief kaartje vol complimenten over het geleverde werk van de afgelopen tijd. Wat ook als een compliment voelt, is wanneer de mening van een werknemer wordt meegenomen in het bedrijfsbeleid. Als je als werkgever hiervoor open staat, zullen medewerkers zich op alle vlakken eerder durven uit te spreken. Daardoor komt nuttige informatie naar boven en voelen medewerkers zich gehoord. Dat alles heeft een positieve uitwerking op de balans.

✔️ Persoonlijke ontwikkeling

Als laatste op het lijstje staat de persoonlijke ontwikkeling. Opleidingsmogelijkheden worden door medewerkers als erg positief ervaren. Het leren van nieuwe kennis en vaardigheden voorkomt dat ze in een sleur terechtkomen en verlaagt daarmee de kans op een bore-out: stress die ontstaat doordat een werknemer te weinig wordt uitgedaagd.

Hoe voelen jouw collega’s zich? Deze tools brengen het in kaart

Uiteraard weten wij ook: elke persoon is anders. De ‘succesformule’ verschilt waarschijnlijk per individu. Om te toetsen hoe medewerkers bij jouw organisatie eraan toe zijn en hoe ze aankijken tegen werkdruk en maatregelen, kun je een aantal tools inzetten. De resultaten van deze tools leiden tot een uitgebreid, gericht rapport waarin alle wensen en behoeften van medewerkers uit verschillende delen van de organisatie naar boven komen. Op basis daarvan kun je vervolgens een beleid opstellen en dring je werkstress binnen de organisatie terug.

Alles bij elkaar zijn dit best veel stappen. Een expert inschakelen kan daarom verstandig zijn. Wil je meer weten over het realiseren van duurzame inzetbaarheid op de werkvloer? En ben je benieuwd wat bijvoorbeeld zo’n quickscan inhoudt? Ons team Occupational Health & Safety helpt je graag verder.