Zo veel redenen om fan te worden van VIND

Medewerkers van de backoffice van de gemeente Zwijndrecht zijn drukbezette, veelzijdige professionals met hart voor de zaak. Tenminste, dat beeld ontstaat tijdens een gesprek met Peter Kuijmans, die een groot plezier in zijn werk uitstraalt.

Peter is ambtenaar van de burgerlijke stand, specialist gemeentewinkel en docent burgerzaken. En inmiddels bijna vijf jaar werkzaam in Zwijndrecht. ‘Daarvoor heb ik negen jaar in Leiden gewerkt en daarvoor nog dertien jaar in Amsterdam. Daar heb ik het vak me echt eigen gemaakt. Ik kwam als onbeschreven blad uit een Noord-Hollands dorpje in de grote stad terecht, en leerde alles op het gebied van internationaal privaatrecht. Dat heeft mijn leven verrijkt.’

‘Zaken zoals huwelijken kunnen niet online gedaan worden, maar door flexibiliteit komt altijd alles goed’ Peter Kuijmans

Ambtenaar burgerlijke stand, specialist gemeentewinkel en docent, gemeente Zwijndrecht

Complex werk dat nooit hetzelfde is

In Zwijndrecht is Peters takenpakket divers en breed. Naast zijn inspanningen in de backoffice draait hij ook regelmatig baliediensten (frontoffice). Zoals hij het zelf omschrijft, komt alles wat niet standaard is op zijn pad. Van verzoeken die met de Rijkswet te maken hebben, bijvoorbeeld als mensen de Nederlandse nationaliteit willen aannemen, tot het doen van brononderzoek. Daarnaast is hij projectleider op het gebied van de verkiezingen, coacht hij regelmatig collega’s, voltrekt huwelijken, doet zittingen bij de rechtbank, en ga nog maar even door.

Het is overzichtelijk en compleet, dat maakt het zo prettig om mee te werken. Alles staat erin ”

‘Ik werk met twee naaste collega’s, met wie ik kan lezen en schrijven. Dat is heel erg fijn. We hebben natuurlijk een primair beroep en veel zaken zoals huwelijken kunnen niet online gedaan worden, maar door flexibel te zijn komt eigenlijk altijd alles goed, of ik nu op kantoor werk of thuis. Er is geen echt vaste structuur. Bepaalde dingen staan wel vast, zoals de gratis huwelijksvoltrekkingen op maandag, maar in principe is iedere dag anders en dat maakt het leuk,’ zegt Peter.

Onmisbare, waardevolle tool

Om zijn complexe werk goed te doen, vertrouwt Peter behalve op zijn collega’s blindelings op de online kennisbank van VIND. Aan het begin van zijn werkdag opent hij die als eerste. Voornamelijk om jurisprudentie en de beschrijving van de Rijkswet te raadplegen. Hij prijst het actuele karakter van VIND.

‘De gegevens zijn altijd up-to-date. En daarbij overzichtelijk en compleet, dat maakt het prettig om mee te werken. Alles staat erin, kortom een onmisbare, waardevolle kennisbank voor mij. Ik ben echt fan geworden van VIND in de loop der jaren. De lay-out vind ik overzichtelijk en als je vragen hebt voor een van de auteurs, dan krijg je à la minute antwoord. Daarin excelleert VIND als je dat vergelijkt met elke andere bron die tot onze beschikking staat. Er wordt heel erg vanuit de praktijk gedacht en dat sluit perfect aan op hoe wij bij Burgerzaken werken. De coachende constructie zorgt ervoor dat er nooit twijfel bestaat over bepaalde wetgeving, om maar iets te noemen.’

Volledig en kloppend

VIND raakt alle vlakken van het werk en is voor zowel beginnende ambtenaren als ervaren krachten zoals Peter een essentieel instrument om hun functie goed uit te oefenen. Peter: ‘Als je VIND niet gebruikt, dan is er een groot risico dat je beslissingen neemt die verkeerd kunnen uitpakken. Er wordt weleens geopperd dat er te veel informatie in staat, maar dat is juist goed. De kennisbank is volledig. Je kan zelf filteren om de benodigde informatie te vinden. Ik heb liever een kennisbank waar alles in zit, waarbij je misschien niet alles nodig hebt, dan een waar alleen de grote lijnen in staan. Dan moet je alsnog een adviesbureau gaan bellen.’

Antwoorden krijgen op ingewikkelde vragen, dat is de kracht van dit systeem ”

Peter: ‘Burgers worden steeds mondiger, willen steeds vlotter een antwoord, verwachten directe en concrete hulp van de gemeente. En dat mag ook, vind ik, maar dan moet je wel kunnen beschikken over de juiste informatie. Dat is precies waarvoor ik VIND inzet. Het helpt je antwoorden te krijgen op ingewikkelde vragen, dat is de kracht van dit systeem. Ik denk dat elke gemeente zichzelf een groot plezier doet door VIND te gebruiken.’

