Handhaving Lachgasverbod

Op 1 januari 2023 staat lachgas op lijst II van de Opiumwet (softdrugs) en is het landelijk verbod een feit. Hiermee wordt het onder andere verboden om lachgas in bezit te hebben of te verkopen. Recreatief gebruik moet zo worden teruggedrongen en het aanbod beperken.

Tijdens deze online cursus neemt mr Franc Pommer je mee in de vraagstukken en dilemma’s die zich voordoen rondom de handhaving van het lachgasverbod in de praktijk.

Onderwerpen die aan de orde komen:

Inhoud en reikwijdte lachgasverbod

Handhaving op grond van artikel 13b Opiumwet

Handhavingsgrondslagen in de APV

Opgaven komende periode

Door het volgen van deze cursus update je je kennis en kom je beter beslagen ten ijs als het gaat om advisering richting bestuur en management.



Docent

mr. Franc Pommer, Advocaat, Hekkelman Advocaten

Voor wie

Deze online cursus is bestemd voor leidinggevenden, beleids- en juridisch adviseurs op het gebied van openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving bij gemeenten en politie.

Online cursus

Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. Je ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.



