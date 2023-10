De Hervormingsagenda Jeugd is veel in het nieuws geweest. Echter zal de impact van de hervormingsagenda tegenvallen, vanwege één belangrijke factor: De belangrijkste onderdelen missen. Er worden namelijk geen concrete tools, handvatten en procedures geboden aan gemeenten om goed om te gaan met de gedecentraliseerde marktwerking van de jeugdzorg.

Ik sprak laatst een wethouder van een grote gemeente en die zei het volgende: ‘De uitdagingen binnen de jeugdzorg zijn buitengewoon complex. Dit komt niet door de zorg zelf, maar door het systeem. Gemeenten hebben geen grip op de kosten en effectiviteit van de geboden jeugdzorg, waardoor de voordelen van marktwerking in het water vallen. Wanneer wij de effectiviteit proberen te meten wordt de ‘privacy-kaart’ getrokken, en lopen we tegen een dichte deur aan. Het is een oerwoud waarin heel moeilijk wordt gestuurd en waarin informatie moeilijk naar boven komt.’

Gebrek aan regie

Dit sentiment hoor ik vaker in mijn gesprekken met gemeenten. Tijdens het recente VNG-congres ondervroeg ik het merendeel van de aanwezige bestuurders. Hieruit bleek onder andere dat:

80 procent van de gemeenten een gebrek ervaart aan regie op de beleidseffectiviteit van de jeugdzorg.

Gemeenten die geen regie hebben over hun beleidseffectiviteit ervaren gemiddeld 24 procent meer uitdagingen in de jeugdzorg.

Benchmark

Met zicht op de aankomende Hervormingsagenda Jeugd deden we onderzoek op het VNG-congres onder de wethouders en burgemeesters. In hoeverre hebben gemeenten grip op de uitdagingen in de jeugdzorg? In deze benchmark ziet u hoe gemeenten in Nederland er op dit moment voor staan.

Van de respondenten ziet 74 procent jeugdzorg als een grote uitdaging. Sterker nog, niet één van onze respondenten ervaart geen uitdagingen in de jeugdzorg.

Gemeenten worstelen

Evert Jan Paalman, Adviseur data & innovatie: ‘Veel gemeenten worstelen met de complexiteit van de jeugdzorg. Hoe krijg je grip op de kosten, geef je sturing aan de Jeugdzorg en wanneer biedt marktwerking voordelen? Gezien de aanstaande hervormingsagenda is het voor de gemeenten nog belangrijker om jeugdzorg beter te coördineren. Hiervoor is de rol van data niet alleen essentieel bij het krijgen van grip, maar ook als ondersteuning in de besluitvorming in het gehele proces.’

Jozef Citgez is Business Developer bij OnForm. Samen met Evert Jan Paalman, Adviseur data & innovatie maakt hij zich bij OnForm hard voor verbetering binnen de jeugdzorg.