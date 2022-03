Posters plakken vind ik altijd wel gezellig. Bij vorige verkiezingen werkten we vaak met een aantal partijen samen. Een stuk of vier teams, die ieder een deel van de gemeente voor hun rekening namen. De laatste keer trok ik hierin op met de VVD en plakte ik ook voor D66.

Zo maakte ik in de weken voor de verkiezingen vorig jaar keurige rijtjes VVD-GroenLinks-D66, in wisselende volgorde. Waarbij meteen opviel dat de kwaliteit van het papier nogal varieerde. Kaag rimpelde en scheurde snel, Rutte leek onverwoestbaar, GroenLinks had moeite om te blijven kleven. We vroegen ons af of we al plakkend formeerden?

Deze verkiezingen gaat de pret van posters plakken op gemeenteborden aan mijn neus voorbij. We krijgen een banier waar alle partijen keurig netjes op voorgedrukt staan, op volgorde van de lijsten. Dat is goed, want hoe wil je op zo’n enorm bord anders voldoende plek vinden voor alle vijf partijen in Eijsden-Margraten?

Lullig voor de VVD

Wij zijn met Open Democratisch Eerlijk (ODE) de enige nieuwkomer en tevens de hekkensluiter. De officieel vastgestelde volgorde was voor mij toch nog verrassend. De links-progressieve combinatie PRO blijkt door de officiële lokale samenwerking van GroenLinks en PvdA ineens geen nieuwe partij te zijn.

De gezamenlijke stemmen bij de vorige verkiezingen bieden recht op de derde plek binnen de lijstvolgorde. Ten koste van de VVD, die zakt naar vier. Lullig, want de partij heeft haar eigen posters al met een duidelijke 3 aan bomen en palen in de wijde omgeving gehangen.

Toen het nog leek of er geloot moest worden tussen het progressieve verbond PRO en ODE, was het voor ons onzeker of we lijst 4 dan wel 5 zouden worden. We bedachten daarom, in afwachting van ons definitieve plekje, een alternatieve tekst voor onze verkiezingsposter.

Stem wijs

‘Lijst?’ Dat hebben we ingevuld met ‘Stem Wijs’. Boven de posters op de banier zouden de lijstnummers komen, zo werd ons gezegd, dus het nummer hoefde er niet bij. Maar uiteindelijk moest het lijstnummer toch vermeld worden en heeft de drukker het erin geplakt, op een andere plek. Nu hebben we beiden.

Geen probleem, wij zijn blij met ons binnenrijm. ‘Stem Wijs, Stem Lijst 5’, het bekt lekker.

Hanneke Koene is gemeenteraadslid in Eijsden-Margraten en blogt geregeld voor deze site. Lees ook haar feuilleton over de Limburgse affaire.