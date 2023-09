Je cao wijzigt, je AOV wijzigt mee

Bijna alle gemeenten in Nederland hebben voor hun medewerkers de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten bij Loyalis. Daar zijn we blij mee, want Loyalis is al meer dan 20 jaar dé vertrouwde partner voor gemeenten op het gebied van inkomenszekerheid en arbeidsvermogen. Nu de Cao Gemeenten en Cao SGO eind dit jaar wijzigen, wijzigt onze AOV mee. Dus geen zorgen, bij Loyalis zit je, ook na 31 december 2023 en met je bestaande AOV-contract, nog steeds goed.

Wat wijzigt er in de cao?

Tegemoetkoming in de kosten voor een AOV

In de gewijzigde cao vervalt het 3e ziektejaar. Onze AOV-dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%) ondervangt dit. Lees meer op onze website. Daarbij is onze verzekering door het ‘cao-tientje’ nu voor de medewerkers voordeliger dan ooit. Hoe dit precies zit, lees je terug in de cao. Of stel je vraag aan de sociale partner.

Er is in de gewijzigde cao meer oog voor vitaliteit. Bij het ontwerp en de implementatie van een vitaliteitsregeling kunnen we alle gemeenten helpen. Met onze jarenlange ervaring en kennis van de sector, cao en de sociale wet- en regelgeving bieden we een passende vitaliteitsaanpak.

In de gewijzigde cao is ook een RVU opgenomen. Deze regeling maakt het voor oudere medewerkers financieel aantrekkelijker om vervroegd met pensioen te gaan. En dat is een win-win-scenario voor medewerker én de gemeente zelf. Hoe dit zit, lees je in onze whitepaper.

Loyalis helpt gemeenten én medewerkers

We helpen je bij het informeren van de medewerkers over onze AOV. Wil je weten hoe? Kijk op deze pagina voor de gemeentesector: loyalis.nl/goed-geregeld. Ook kun je je nu aanmelden voor een unieke AOV attenderingsactie.

Meld je aan voor de AOV attenderingsactie

Je kunt je nu aanmelden voor onze attenderingsactie (tot 1 november 2023), speciaal voor werkgevers in de Gemeentesector met een bestaande semi-collectieve AOV. Dat houdt in dat je organisatie de AOV faciliteert en je medewerkers deze verzekering zelf bij Loyalis kunnen afsluiten met een collectiviteitskorting van minstens 20%. En doe je mee aan onze actie, dan kunnen je medewerkers ook profiteren van de actievoorwaarde: géén gezondheidsvragen. Zo is de AOV voor iedereen toegankelijk en met het cao-tientje voordeliger dan ooit.

Meer informatie en aanmelden.

Met onze webinars blijf je up-to-date!

Op 10 oktober om 11.00 uur gaan we weer live met het (vervolg)webinar over dit onderwerp, speciaal voor de gemeentesector. Zo mis je geen belangrijke updates! Meld je kosteloos aan.

Loyalis, Gids in Inkomen & Zekerheid

Met Loyalis als jouw gids is verdwalen in de complexe wereld van sociale en inkomenszekerheid verleden tijd. Met meer dan 160 specialisten staan we klaar om jou en je medewerkers in de gemeentesector te helpen op het gebied van zekerheid, maar ook bij vitaliteit, preventie, verzuim en re-integratie. Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Kijk op www.loyalis.nl/zakelijk

