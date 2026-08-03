Bewoner die van gas af moet vaak duurder uit dan verwacht

De overheid onderschat de kosten van het aardgasvrij maken van woningen. Daardoor lopen huiseigenaren het risico dat de overstap naar een warmtenet of warmtepomp in de praktijk veel duurder uitvalt dan vooraf is berekend. Daarvoor waarschuwt Vereniging Eigen Huis in een reactie op de internetconsultatie over de nieuwe Regeling gemeentelijk instrumentarium warmtetransitie (RGIW).

De regeling bevat de rekenregels die gemeenten straks moeten gebruiken om te bepalen of het voor bewoners financieel verantwoord is om van het aardgas af te gaan. De komende jaren kunnen gemeenten wijken aanwijzen die overstappen op een warmtenet of een andere duurzame warmtevoorziening. Daarbij geldt dat de overstap voor ten minste 70 procent van de bewoners betaalbaar moet zijn. Gemeenten moeten dat aantonen met de voorgestelde rekenmethode.

Kosten te optimistisch berekend

Volgens Vereniging Eigen Huis geeft die rekenmethode een te rooskleurig beeld van de werkelijke kosten. Bij de berekeningen ontbreken belangrijke kostenposten, zoals tijdelijke huisvesting, opslag van inboedel, asbestverwijdering en andere onvoorziene uitgaven. Ook wordt geen rekening gehouden met het verlies aan restwaarde van bijvoorbeeld een relatief nieuwe cv-ketel die voortijdig moet worden vervangen.

“De overheid rekent met een bestcasescenario dat in de praktijk vaak niet haalbaar is”, zegt belangenbehartiger Helen Visser. “Daardoor kan een gemeente concluderen dat een wijk betaalbaar van het gas af kan, terwijl bewoners uiteindelijk veel hogere kosten moeten maken dan vooraf is voorgespiegeld.”

Meer realistische berekeningen nodig

Daarnaast vindt Vereniging Eigen Huis dat de regeling te veel uitgaat van een projectmatige aanpak, terwijl koopwoningen meestal individueel worden verduurzaamd. Ook wordt gewerkt met gemiddelde investeringskosten, terwijl de werkelijke kosten sterk verschillen per woningtype, bouwjaar en bouwmethode. Daardoor ontstaat volgens de vereniging een grote onzekerheidsmarge.

Vereniging Eigen Huis roept het kabinet daarom op de rekenregels aan te passen. Alleen met realistische kostenramingen kunnen gemeenten een goede afweging maken en weten huiseigenaren waar zij financieel aan toe zijn. Betaalbaarheid is volgens de vereniging een randvoorwaarde voor een succesvolle warmtetransitie, zeker wanneer bewoners verplicht worden om van het aardgas af te gaan.