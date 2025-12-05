Frustraties in Tweede Kamer over hardnekkige problemen in de jeugdzorg

Vrijwel alle fracties willen veel meer structureel en één-op-één contact tussen kinderen en hun vaste hulpverlener, omdat kinderen nu te vaak wisselende gezichten zien en hun verhaal niet goed kwijt kunnen.

In het debat van donderdag bespreken Kamerleden en de staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid en van VWS de harde conclusies van de inspecties: kinderen lopen nog steeds risico’s door tekortschietende jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg, ondanks eerdere verbetertrajecten en extra middelen.

Volgens Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (Groen LinksPvdA) is er geen sprake van incidenten maar van een falend systeem. Inspecties slaan al jaren alarm en er liggen stapels onderzoeksrapporten over geweld en seksueel misbruik.

De staatssecretarissen benadrukken dat de problemen taai en hardnekkig zijn, dat eerdere maatregelen (zoals tariefsverhoging en caseloadverlaging) wel helpen maar onvoldoende zijn, en dat sneller en zichtbaarder resultaat nodig is voor kinderen en ouders die nu wachten.​

Stevig leiderschap

In de rapporten wordt gevraagd om stevig leiderschap van het Rijk, maar ook van gemeenten en instellingen. Stevig leiderschap houdt in dat niet wordt berust in het feit dat de bescherming van kinderen nog niet altijd op orde is. Onder aanvoering van het Rijk als stelselverantwoordelijke zijn Rijk, gemeenten en GI’s samengebracht om te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn.​

In een Kamerbrief is uiteengezet welke maatregelen worden genomen, wat de stand van zaken is en welke extra stappen nodig zijn om tot versnelling te komen. Samen met gemeenten, gecertificeerde instellingen, ketenpartners en andere betrokkenen worden concrete maatregelen uitgewerkt om de instroom bij GI’s terug te dringen, onder andere via een ketensessie die op korte termijn, in januari, plaatsvindt. Rijk, gemeenten, GI’s en jeugdhulporganisaties voeren overleg over verwijzing naar en toegang tot specialistische jeugdhulp.​

De zij-instroomregeling, die GI’s ondersteunt bij het werven van jeugdbeschermers, wordt met een jaar verlengd tot en met 2026. GI’s werken aan verbetervoorstellen op basis van best practices, gericht op het terugdringen van wachtlijsten en het versterken van betekenisvolle contacten met kinderen. Daarnaast wordt de rechtsbescherming van ouders en kinderen in de jeugdbescherming aangescherpt via het nog in te dienen wetsvoorstel Verbetering rechtsbescherming, waarin diverse concrete verbeteringen zijn opgenomen.