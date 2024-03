Samen werken aan stedelijk water op Aqua Nederland

Vakbeurs Aqua Nederland keert van 19 tot en met 21 maart 2024 terug naar Evenementenhal Gorinchem. Daar kunnen gemeenten drie dagen lang netwerken met andere stedelijk water professionals onder het inspirerende thema ‘Samen Werken aan Water’. Bezoek de beurs gratis met de code in dit artikel.

Het toonaangevende evenement brengt meer dan 6.500 bezoekers, ruim 300 exposanten en 70 experts uit een breed kennisprogramma samen. Aqua Nederland belooft een boeiende combinatie te worden van innovatie, samenwerking en kennisdeling, gericht op de huidige uitdagingen binnen afvalwater, proceswater, drinkwater en stedelijk water & rioolbeheer.

Next Level Experience voor innovatie en kennisdeling

De bovenverdieping, Next Level, fungeert tijdens de beurs als platform voor kennisleveranciers, ingenieurs- en adviesbureaus, opleiders en specifieke leveranciers gericht op klimaat en stedelijk water. Hier wordt een vernieuwd Startup en Innovatie Paviljoen geïntroduceerd. Dat gebeurt in samenwerking met Water Alliance, Stichting IKN Straat, kennistheaters, Vacature Plaza en congreszalen. De benedenverdieping van de beurshal blijft traditioneel dienen als marktplaats voor nieuwe producten en diensten binnen de watersector.

Thematische theaters

Next Level beschikt over doelgroepgerichte theaters, die diepgaande inhoudelijke kennis bieden aan verschillende waterketens. Het Stedelijk Watertheater behandelt actuele onderwerpen zoals rioolbeheer, asset management, predictive maintenance, circulariteit en de klimaat-adaptieve straat. Daarbij ligt de nadruk op de noodzaak van samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, bedrijven en burgers. Daarnaast verwelkomt het Watertheater specifieke doelgroepen op de verschillende dagen, zoals Proceswater op dinsdag, Waterschap op woensdag en Drinkwater op donderdag.

Focus op stedelijk water en riolering

Het Stedelijk Watertheater geeft podium aan vele kennispartners, onder wie Stichting RIONED, die ingaat op ‘Wat betekent de Europese richtlijn behandeling afvalwater voor uw werk in de gemeente?’ GEP Watermanagement vertelt er over ‘Regenwater als waterbron en energiebron’ en Circospin presenteert de ‘Praktische verbinding in circulaire gemalen’.

Verder komt SmartCity-IoT met een sessie over ‘Slim waterbeheer en klimaatadaptatie’. Ook neemt GeoZICHT de luisteraar mee in ‘Assetmanagement van de 21ste eeuw’ en presenteert KWR ‘Geen groen zonder blauw, de veranderende rol van water in de stad’. ACO inspireert de bezoekers met een verhaal over ‘Samen herstellen we de lokale waterkringloop’ en TAUW geeft praktische voorbeelden met de sessie ‘Aantoonbaar verduurzamen’. Maar er zijn nog veel meer kennissessies met een focus op stedelijk water en riolering. Het volledige programma is online te bekijken.

Start-up en Innovatie Paviljoen

In samenwerking met Water Alliance krijgen innovaties en start-ups een prominente plek op het Start-up en Innovatie Paviljoen op Next Level. Diverse bedrijven presenteren hier hun baanbrekende oplossingen voor de waterindustrie. Xylem Vue powered by GoAigua bijvoorbeeld integreert onafhankelijk data uit alle bestaande tools en technologieën, en maakt die informatie vervolgens beschikbaar voor de hele organisatie, met een real time overzicht van de status van alle processen en infrastructuur.

Eyewings BV presenteert op het paviljoen De Aquasurveyor. Dit is een innovatieve meetboot, door één man handmatig of via de Cloud te bedienen. De meetboot is uitgerust met tal van sonars, sensoren en camera’s voor het in kaart brengen van watergangen, zoals dieptes, waterkwaliteit en 360 opnames die direct in de Cloud opgeslagen worden. En EasyMining heeft een innovatieve manier voor een duurzaam stikstof terugwinningsproces.

Tevens zijn Blue Earth Innovations, Purgatoria, Waterschot, Eyewings, Care4H2O, Solliq Industry, DOTX Control en de Watercampus vertegenwoordigd op het paviljoen. André Mepschen, Business Developer bij Water Alliance, benadrukt het belang van innovatie: ‘Zonder innovatie staat men stil en stilstand is achteruitgang.’

Bezoek Aqua Nederland gratis met code: MP1101

Aqua Nederland is te bezoeken op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 maart 2024 van 10.00 tot 18.00 uur in Evenementenhal Gorinchem. De beurs biedt een laagdrempelige toegang voor vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, de GWW-sector, waterschappen, drinkwaterbedrijven en de industrie. Onder het genot van gratis catering komen bezoekers en exposanten met elkaar in contact.

Voor meer informatie, bezoek www.aquanederland.nl. Gebruik code MP1101 voor gratis toegang.