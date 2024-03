Processen als basis voor de rechtmatigheidsverantwoording

De voorgestelde wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bevat veel voorstellen om de positie van de gemeenteraad te versterken in samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld dat ook raadsleden in het algemeen bestuur kunnen zitten. Of dat nou helemaal uitpakt zoals bedoeld, lijkt nog even de vraag. De samenstelling van het algemeen bestuur is nu afhankelijk van de... lees verder