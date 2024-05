Financiering SVn helpt gemeenten bij realisatie beleidsdoelen

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) speelt al ruim 25 jaar een cruciale rol in het ondersteunen van overheden bij het realiseren van hun beleidsdoelen. Met een lening via SVn kunnen woningeigenaren bijvoorbeeld tóch duurzame maatregelen doorvoeren of kunnen ouderen langer thuis blijven wonen.

SVn helpt samen met gemeenten en andere samenwerkingspartners bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij het financieren van maatregelen, die anders wellicht niet haalbaar zouden zijn. Dat doet SVn als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. De stichting richt zich daarbij op volkshuisvesting, energietransitie en stedelijke vernieuwing.

Nederland mooi houden

Nederland mooi maken en mooi houden kost energie, aandacht en geld. Geld van overheden, particulieren, investeerders of banken. Soms gaan projecten niet door, bijvoorbeeld wanneer de financiering niet rondkomt. Op dat moment kan SVn hulp bieden. Dat doet de stichting samen met gemeenten, provincies en het Rijk en in aanvulling op en in samenwerking met de markt.

Het onmogelijke mogelijk maken

SVn creëert maatschappelijke waarde met financieringsoplossingen. Vaak gaat het om financieringen die mensen of organisaties op de reguliere markt minder snel kunnen krijgen. Financieringen, die nodig zijn om te verduurzamen, verbouwen of een eerste huis te kopen. Met een lening via SVn kunnen bijvoorbeeld woning-of gebouweigenaren tóch duurzame maatregelen doorvoeren, ouderen langer thuis blijven wonen of starters hun eerste huis kopen. In 2023 verstrekte SVn 21.000 leningen.

Voorbeelden van waardecreatie

Enkele financieringsoplossingen van SVn om maatschappelijke waarde te creëren:

De Realisatielening. Hiermee financieren energiecoöperaties een project in de vorm van zonnepanelen op een dak of in een veldopstelling. Het Realisatiefonds kwam voort uit een samenwerking van SVn met Energie Samen, Rabobank, Triodos en ASN Bank. De Stimuleringslening Kleine VvE. Met behulp van deze lening kunnen VvE’s met maximaal zeven woningeigenaren, die doorgaans geen bankfinanciering krijgen, een lening aanvragen voor verduurzaming en achterstallig onderhoud. Dit is een samenwerking met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het BNG Duurzaamheidsfonds is een initiatief van BNG Bank. Het fonds financiert zakelijke projecten die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. De Sportlening is onderdeel van het fonds. Hiermee hebben al honderden sportverenigingen hun accommodaties verduurzaamd. De Stimuleringslening Wooncoöperaties financiert ontwikkelingsinitiatieven van wooncoöperaties. Met deze financiering verlagen overheden de drempel voor andere financiers en kun je in de behoefte van gemeenschappelijk wonen voorzien. De Transformatiefaciliteit biedt kortlopende geldleningen aan projectontwikkelaars. Zo kunnen zij de risicovolle voorfase van (complexe) woningbouwprojecten financieren en sneller starten met de (her)ontwikkeling. SVn ontwikkelde de regeling met en voor het ministerie van BZK.

Uitgeleend geld komt terug

De meeste financieringen hebben een zogenoemde revolverende werking. Dat betekent dat beschikbaar gestelde gelden steeds opnieuw ingezet worden voor de doelgroep. Zo kan het geld weer worden aangewend voor nieuwe leningen. Veel gemeenten en provincies passen deze bewezen manier van duurzaam financieren bij SVn al toe.

Interesse?

SVn biedt verschillende financieringsvormen. Iedere vorm heeft zijn eigen unieke kenmerken. Welke vorm het beste bij het beleidsdoel van jouw gemeente past, is onder meer afhankelijk van de ambitie en doelgroep. Wij helpen je graag bij deze keuze. Meer weten? Kijk op svn.nl/overheden of neem gerust contact op met een van de relatiemanagers van SVn.