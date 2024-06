SVn en overheden versnellen samen de energietransitie

Foto: Daniel Parengkuan

De ambitie is duidelijk: in 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. Dit betekent dat woningen, bedrijven en organisaties moeten verduurzamen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) werkt nauw samen met gemeenten, provincies en andere overheden om de financiering van deze energietransitie mogelijk te maken.

De energietransitie is een enorme opgave, die vraagt om samenwerking en gerichte ondersteuning.SVn speelt een cruciale rol in het financieren van deze energietransitie. ‘We werken hiervoor samen met gemeenten, provincies en het Rijk, maar ook met woningbouwcorporaties, ondernemersverenigingen en andere partners om passende financieringsoplossingen te ontwikkelen voor de diverse doelgroepen.

Financieringsmogelijkheden

SVn biedt een breed scala aan financieringsmogelijkheden om de verduurzaming te stimuleren. Hierbij een greep uit het aanbod:

Stimuleringslening en Duurzaamheidslening : Voor woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen met energiebesparende maatregelen of via renovatie.

: Voor woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen met energiebesparende maatregelen of via renovatie. Zakelijke Stimuleringslening: Voor mkb-bedrijven die willen investeren in energiebesparing of verduurzaming van hun panden.

Voor mkb-bedrijven die willen investeren in energiebesparing of verduurzaming van hun panden. Stimuleringslening kleine VvE’s: Voor VvE’s die hun gebouw willen verduurzamen of achterstallig onderhoud willen aanpakken.

Voor VvE’s die hun gebouw willen verduurzamen of achterstallig onderhoud willen aanpakken. Fondsbeheer: SVn is fondsmanager van diverse fondsen die gericht zijn op verduurzaming: BNG Duurzaamheidsfonds: financiert sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen. Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) : biedt financiële middelen aan projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing, die een aantoonbare bijdrage leveren aan de energietransitie in Fryslân. Realisatiefonds: Bedoeld voor energiecoöperaties die zonnepanelen willen plaatsen. Het biedt financiering voor zonprojecten. Rotterdamse Stadshavens Ontwikkelingsfonds (SOFIE ): financiert projecten die bijdragen aan de energietransitie in Zuid-Holland en het verbeteren van het vestigingsklimaat in Rotterdam.

SVn is fondsmanager van diverse fondsen die gericht zijn op verduurzaming:

Samenwerking is de sleutel

De energietransitie is een complex thema en vraagt om samenwerking op alle niveaus. SVn zet zich hierbij in om een verbindende rol te spelen tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. We delen kennis en expertise, ontwikkelen gezamenlijke financieringsinstrumenten en stimuleren samenwerkingsprojecten.

Mogelijkheden creëren

Met veel verschillende financieringsmogelijkheden, gerichte ondersteuning en een sterke focus op samenwerking, draagt SVn zo bij aan een succesvolle energietransitie. We maken het op deze manier voor overheden, bedrijven en inwoners mogelijk om concrete stappen te zetten op weg naar een duurzame toekomst.

Meer weten?

Ga naar svn.nl/overheden voor meer informatie over de financieringsmogelijkheden van SVn. Je kunt ook contact opnemen met jouw relatiemanager bij SVn Neem contact met ons op | SVn.