Wat gemeenten kunnen bieden aan VvE’s

Een op de vijf woningen in Nederland is onderdeel van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze VvE’s spelen een cruciale rol in het onderhoud en de verduurzaming van appartementencomplexen. Gemeenten kunnen VvE’s hierin op verschillende manieren ondersteunen. Ook is er recent een landelijk fonds opgericht.

De gemeentelijke ondersteuning is afhankelijk van de grootte en de specifieke behoeften van een VvE. Zo is ervoor VvE’s met maximaal 7 appartementen de Stimuleringsregeling kleine VvE. Deze regeling biedt financiële steun voor noodzakelijk onderhoud en verduurzamingsmaatregelen. Gemeenten kunnen kleine VvE’s informeren over deze regeling en ze begeleiden bij het aanvraagproces.

Maatwerk voor grote VvE’s

Grotere VvE’s hebben vaak complexere behoeften en kunnen baat hebben bij maatwerkregelingen die door gemeenten worden opgezet. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld eigen fondsen of subsidies creëren om deze VvE’s te ondersteunen bij hun onderhouds- en verduurzamingsprojecten. Door een financieringsregeling aan te bieden, kan de gemeente de regie houden op het beleid en de verduurzaming van VvE’s stimuleren. De meeste financieringen hebben een zogenoemde revolverende werking. Dat betekent dat de aflossingen op de beschikbaar gestelde gelden steeds weer opnieuw worden ingezet en kunnen worden gebruikt voor nieuwe leningen aan de doelgroep.

Nieuw landelijk fonds

Wanneer gemeenten geen eigen regeling willen opzetten, kunnen grote VvE’s gebruik maken van het nieuwe landelijke fonds: het Toekomstbestendig onderhoudsfonds VvE’s. Dit fonds, gelanceerd door SVn, biedt financiële steun voor noodzakelijk en achterstallig onderhoud voor VvE’s vanaf 8 appartementen. Het fonds wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van BNG en Invest-NL, met een beschikbaar bedrag van 75 miljoen euro. VvE’s kunnen financiering aanvragen tot 65.000 euro per appartement, met een vaste rente over een maximale looptijd van 20 jaar.

Het fonds ondersteunt diverse onderhouds- en verduurzamingsmaatregelen:

Reparatie van balkons

Vervanging van rioleringen

Installatie van zonnepanelen

Aanleg van groene daken

Flexibele opties

Een uniek aspect van het landelijke fonds is de in- en uit-optie voor VvE’s met een mix van particuliere en professionele verhuurders, zoals woningcorporaties en beleggers. Deze optie maakt directe aflossing of eigen financiering mogelijk voor de professionele verhuurders. Dat maakt het fonds aantrekkelijk voor zowel particuliere als professionele eigenaren.

Ondersteuning bij de aanvraag

Het fonds biedt ook hulp bij het aanvraag- en besluitvormingsproces. Er zijn online tools beschikbaar voor besluitvorming, persoonlijke begeleiding indien gewenst, en een toegankelijk aanvraagproces. Dit helpt VvE’s om hun duurzaamheidsprojecten succesvol af te ronden.

Meer weten?

Voor veel VvE-leden is het niet mogelijk om de kosten voor onderhoud en verduurzaming vooraf te betalen. En soms kan acuut onderhoud niet wachten. Een lening voor de VvE kan dan een praktische oplossing bieden. Meer weten over leningen voor VvE’s? Bekijk de website van SVn.