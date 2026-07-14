KHN wil een maximum aan toeristenbelasting

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept de overheid op om een wettelijk maximum in te voeren voor de toeristenbelasting. Volgens de brancheorganisatie lopen de tarieven in veel gemeenten steeds verder op, waardoor Nederland als vakantiebestemming minder aantrekkelijk dreigt te worden.

Uit een vergelijking van populaire Europese steden blijkt dat Amsterdam momenteel de hoogste toeristenbelasting van Europa heeft. KHN stelt dat gemeenten de belasting de afgelopen jaren steeds verder hebben verhoogd en verwacht dat dit zonder landelijke regels zal doorgaan.

In Amsterdam bedraagt de toeristenbelasting momenteel 12,5 procent van de kamerprijs exclusief btw. Vanaf januari 2027 stijgt dit percentage naar 16 procent. Als de plannen van de nieuwe gemeentelijke coalitie doorgaan, loopt het tarief in 2030 op tot 20 procent. Inclusief btw zou een hotelovernachting dan voor 41 procent uit belastingen bestaan. Daarmee komt Amsterdam volgens KHN ruim boven steden als Barcelona, Parijs, Rome en Berlijn uit.

Hotelovernachtingen nemen af

De brancheorganisatie maakt zich zorgen over de gevolgen voor de hotelsector. Uit recente cijfers van de Rabobank blijkt dat het aantal hotelovernachtingen in Nederland voor het eerst in tien jaar is afgenomen. Volgens KHN spelen de verhoging van het btw-tarief op logies van 9 naar 21 procent en de gemiddelde stijging van de toeristenbelasting met ongeveer 10 procent daarin een belangrijke rol.

KHN benadrukt dat toerisme niet alleen belangrijk is voor hotels en restaurants, maar ook voor winkels, culturele instellingen, vervoerders en de overheid. Daarom vindt de organisatie dat beleid gericht moet zijn op het aantrekkelijk houden van Nederland als toeristische bestemming.

Begrotingstekorten

Hoewel gemeenten zelf mogen bepalen hoe hoog de toeristenbelasting is en er geen wettelijk maximum geldt, vindt KHN dat de belasting steeds vaker wordt gebruikt om begrotingstekorten of andere gemeentelijke uitgaven te financieren. Volgens de brancheorganisatie is de toeristenbelasting bedoeld om kosten die samenhangen met toerisme te dekken en niet als algemene inkomstenbron voor gemeenten.

Volgens de ANWB snijden gemeenten die toeristen wegjagen met hoge belastingen in hun eigen vlees.

Arjen Schep, hoogleraar heffingen van lokale overheden (Erasmus Universiteit) zegt in Trouw weinig te zien in een begrenzing van de toeristenbelasting aangezien de vrijheid om eigen belastingen te heffen onderdeel is van de lokale democratie.