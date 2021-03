Gemeenten tellen donderdag en vrijdag verder

Een aantal gemeenten was donderdag nog aan het tellen voor de ‘voorlopige uitslag’ van de Kamerverkiezingen. Rotterdam, de grootste hiervan, wees naar de coronamaatregelen en pech met tellers. Maar tegen de avond verscheen toch witte rook boven de Coolsingel.

‘De gemeenten publiceren de uitslagen in de loop van donderdag 18 maart. In gemeenten waar centraal wordt geteld, is dat donderdagavond of in de loop van vrijdag 19 maart,’ schrijft de Kiesraad over de planning. Dit betreft de officiële uitslagen, welteverstaan.

Tellers niet op sterkte

Zestien gemeenten waren donderdagmiddag nog niet klaar met de eerste telronde, die van de voorlopige uitslag. Normaliter stromen deze resultaten vlot binnen na het sluiten van de stembureaus. Dat dit onder corona mogelijk langer zou duren, was al door gemeenten voorspeld.

Zo kon in Rotterdam op 66 stembureaus niet worden geteld vanwege de plicht om 1,5 meter afstand te bewaren tot elkaar. De daar uitgebrachte stemmen dienden eerst te verhuizen, Toen er dan geteld kon worden, waren er door afzeggers minder ‘handjes’ aanwezig dan ideaal. Sommigen hadden afgebeld, van andere ‘hulptroepen’ werd niks meer vernomen.

Amsterdam lijkt al wat verder en heeft naar eigen zeggen 85 procent van de stemmen geteld, waarop de voorlopige uitslag is gebaseerd. De officiële uitslag wordt maandag op de website gepubliceerd, aldus de gemeente.

88 procent geteld

Grote verschuivingen in het landelijke beeld vallen niet meer te verwachten. Inmiddels is 88 procent van de stemmen geteld, meldt ANP. De kaarten zijn kortom geschud, en het beeld is dat Nederland bijna volledig VVD-blauw kleurt.

Hoe blauw precies, zie je op de hieronder afgebeelde NOS-uitslagenkaart. Maar, er blijven een paar plekken moedig verzet bieden tegen de blauwe golf. Rotterdam bijvoorbeeld, blijkt uit de kersverse telling, die ook in de kaart is verwerkt .

Beeld: NOS/ANP

In de Tweede Kamer is de VVD ook met afstand de grootste geworden. De partij zou op 36 zetels komen, gevolgd door D66 met 24. Beide partijen groeien daarbij ten opzichte van de vorige Kamerverkiezingen. De groei van D66 zwakt wel af in de prognoses, van 8 naar 5 nieuwe zetels.