Drukke stembureaus in steden, maar uitwijken mogelijk

Situatie stembureaus in Rotterdam. Beeld: https://www.stembureausinrotterdam.nl/map

Tientallen stembureaus in de grote steden hadden na het middaguur te maken met drukte. Tegelijk waren in de meeste buurten ook rustige locaties te vinden. Kiezers kunnen de actuele situatie online raadplegen op speciale druktekaarten.

Het beeld boven dit artikel toont de drukte begin woensdagmiddag bij stembureaus in Rotterdam. Tegen 17.00 uur is daarin niet veel gewijzigd, bij een landelijke opkomst die al boven de 50 procent ligt. Rotterdam maakt bewoners erop attent dat lange rijen niet nodig zijn.

Bij meerdere stembureaus in de stad is het druk. Zoals hier bij het stadhuis. Vaak zijn er stembureaus in jouw buurt / wijk waar het rustiger is. Bekijk voor je gaat stemmen de actuele drukte bij alle Rotterdamse stembureaus op https://t.co/pdjE3ZHNFf #TK2021 #ElkeStemTelt pic.twitter.com/SvDiHW8wBk