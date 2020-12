Hulp van mbo’ers bij verkiezingen

Mbo’ers gaan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen als vrijwilliger aan de slag in stembureaus. Dit meldt de MBO Raad. Door de coronamaatregelen zijn er extra handen nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden.

De onderwijsorganisatie MBO Raad slaat de handen ineen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en het ministerie van BZK om de studenten als vrijwilliger in te zetten. De partijen gaan stimuleren dat scholen en gemeenten elkaar vinden in het invullen van de vrijwilligersfuncties met mbo-studenten.

70.000 vrijwilligers nodig

Tijdens de aankomende verkiezingen zijn er maar liefst 70.000 vrijwilligers nodig vanwege de coronamaatregelen. Zo zijn er bijvoorbeeld vier mensen nodig op een stembureau in plaats van drie in verband met het naleven van de veiligheidsmaatregelen. Door de studenten in te schakelen, kunnen ze in het kader van hun opleiding praktijkervaring opdoen. Voor de opbouw en de bemensing van de stembureaus zijn verschillende functies nodig. Denk aan facilitair medewerkers, gastheren en –vrouwen en beveiligers. Volgens de raad is het mbo bij uitstek opleider van veel van deze beroepen. Daarbij komt de ervaring die de scholen al hebben in begeleiding en inzet van studenten voor stembureaus op de eigen scholen goed van pas.

Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda en portefeuillehouder bij de VNG: ‘Kiezers moeten juist ook nu in staat zijn om hun stem veilig uit te brengen. Gemeenten werken daar hard aan. Stembureaus worden ingericht op de 1,5 meter samenleving en zijn twee dagen langer open. Deze alliantie is een fraaie kans om jongeren in het onderwijs en lokale overheden met elkaar te laten samenwerken. En zo samen bij te dragen aan een stevige democratie.’

Mbo-studenten

De samenwerking wordt binnenkort verder uitgewerkt. Er moet nog helder worden voor welke vrijwilligersfuncties op de stembureaus mbo-studenten ingezet kunnen worden. Ook het afstemmen van vraag en aanbod tussen de mbo-scholen en gemeenten staat hoog op het lijstje. Het is de bedoeling dat ze na het kerstreces aan elkaar worden gekoppeld voor invulling van de functies.