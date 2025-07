Naturalisatieverzoeken in zeven jaar verdubbeld, wachttijd gehalveerd

Het aantal naturalisatieverzoeken voor de Nederlandse nationaliteit is de afgelopen zeven jaar verdubbeld: in 2024 dienden circa 52.100 mensen een verzoek in, tegenover 26.500 in 2018.

In totaal vroegen ruim 316.000 mensen sinds 2018 via een naturalisatieverzoek het Nederlanderschap aan, met vooral veel verzoeken van Syriërs (85.600), gevolgd door Eritreeërs (29.100) en Indiërs (18.400). Dit blijkt uit de Monitor Naturalisatie en Optie 2018-2024 die de IND heeft gepubliceerd.

Onder de aanvragers is de man-vrouwverdeling gelijk en 97,3% van de verzoeken werd ingewilligd. De gemiddelde wachttijd voor een positief besluit is in deze periode bijna gehalveerd, van 344 dagen in 2018 naar 182 dagen in 2024. Dit komt onder meer door procesoptimalisaties en toegenomen capaciteit bij de IND, maar ook doordat voor Syriërs eenvoudiger kan worden beslist—zij hoeven bijvoorbeeld geen paspoort of geboorteakte te overleggen. Ook naturalisatie via de optieverklaring nam toe; tussen 2018 en 2024 kregen 52.000 mensen op deze wijze het Nederlanderschap, waaronder veel Britten als gevolg van Brexit.

Verbetering dienstverlening

De IND werkt verder aan digitalisering en efficiëntere samenwerking met gemeenten om de procedure nog sneller en beter te laten verlopen. Rhodia Maas, directeur-generaal IND: ‘We maken onze werkprocessen steeds efficiënter. Mensen die een naturalisatieverzoek indienen, krijgen sneller een antwoord en dat is een mooie stap vooruit in onze ambitie om de dienstverlening kwalitatief te verbeteren. We zien meer mogelijkheden om sommige stappen in onze samenwerking met gemeenten slimmer in te richten, bijvoorbeeld door digitalisering. Daar zetten we ons de komende maanden voor in zodat meer verzoeken sneller afgehandeld kunnen worden.’