Digitale toegankelijkheid: zo maak je pdf’s

Om te voldoen aan de wettelijke normen moeten gemeentelijke pdf-bestanden toegankelijk zijn voor iedere inwoner. Zowel qua leesbaarheid en techniek, als voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Een handreiking legt uit hoe je toegankelijke pdf’s maakt.

Volgens het Rijksprogramma voor duurzame digitale toegankelijkheid zijn pdf’s niet altijd goed te lezen door hulpapparatuur, zoals screenreaders en voorleessoftware. Toegankelijke bestanden zijn bovendien beter doorzoekbaar voor zoekmachines, wat de vindbaarheid ten goede komt. Kennis over het open en toegankelijk publiceren van pdf’s zou wisselend en versnipperd zijn.

Stappen toegankelijke pdf’s

Daarom is de Handreiking Duurzaam digitaal toegankelijke pdf’s opgesteld. Hierin wordt met een stappenplan en checklists uitgelegd hoe je dit bestandstype zo toegankelijk mogelijk maakt. Denk aan de de aanpak van nieuwe en bestaande pdf’s, wie doet wat bij documentencreatie en -publicatie en de conversie van andere formaten naar pdf.

Denk hierover niet te lichtvaardig, zo waarschuwt de handreiking: ‘Pdf is een complex bestandsformaat en toegankelijke pdf-bestanden maken is niet makkelijk.’ De handreiking is gemaakt voor de Rijksoverheid, maar ook goed bruikbaar voor gemeenten.

Toegankelijkheid verplicht

Overheden moeten al sinds 2018 hun sites, apps en kantoorbestanden ’toegankelijk’ aanbieden volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Zo kunnen ook mensen met een visuele of auditieve beperking deze informatie raadplegen. Het ’tijdelijk’ besluit wordt overigens later permanent gemaakt.