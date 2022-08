Een goed gevulde gereedschapskist voor na de zomer

Geregeld verschijnen nieuwe handige hulpmiddelen voor gemeenten, zoals handreikingen en toolboxen. Deze site publiceert hier regelmatig over. Hieronder een greep uit recente artikelen.

Eikenprocessierups: monitoren, beheersen en bestrijden

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups lanceerde een plaagdrukmonitor voor het monitoren van de overlast van de eikenprocessierups. Daarmee kun je op straat-, wijk- of gemeenteniveau bekijken wat de plaagdruk is. Ook wordt een landelijk beeld gecreëerd. Zeker in het overlastseizoen is de monitor een hulpmiddel voor gemeenten.

Het kenniscentrum vernieuwde daarnaast nog niet zo lang geleden hun Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. Want hoewel de plaagdruk van de eikenprocessierups dit jaar op veel plekken minder is dan een jaar eerder, is beheersing van de invasieve exoot op verschillende plekken nog hard nodig.

Woonkansen en -maatregelen

Het is een van de grote uitdagingen van dit moment: voldoende en betaalbare woningen voor iedereen. Zo biedt een nieuwe handreiking van Platform31 maatregelen en praktijkvoorbeelden om mensen met een middeninkomen aan een woning te helpen. Een andere groep die het moeilijk heeft om een woning te vinden zijn dak- en thuisloze jongeren.

Toch zijn er woonkansen, aldus Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN), en wel op vergeten plekken in gemeenten. Platte daken, bufferzones en garageboxen in woonwijken zouden hiervoor ingezet kunnen worden, zo schrijft de afzender in dit rapport met uitleg en voorbeelden.

Woningoverlast en multiproblematiek voorkomen

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft een zogenoemde escalatieladder opgesteld, om op basis van de Wet aanpak woonoverlast ernstige gevallen te stoppen. Hierin vind je de vereiste stappen om de overlastwet goed toe te passen. Hoe kun je bijvoorbeeld opschalen en welke juridische maatregelen neem je als de overlast niet stopt na ingrijpen? De Escalatieladder Wet aanpak woonoverlast geeft gemeenten een snel en praktisch overzicht, met relevante jurisprudentie.

Problemen in de persoonlijke sfeer kunnen bij opstapeling leiden tot ontwrichting en ernstige fysieke en psychische klachten bij mensen. VNG heeft een preventieplan opgesteld, dat gemeenten kunnen inzetten om hun inwoners te helpen dit te voorkomen. Volgens de koepelorganisatie kunnen gemeenten veel doen om zogeheten multiproblematiek bij inwoners te voorkomen. In het plan staan handvatten om die schrijnende situaties, escalatie en veiligheidsissues vóór te zijn.

Inwoners met een beperking betrekken

Ruim twee miljoen inwoners van Nederland leven met een beperking. Die kan van fysieke of mentale aard zijn, zoals slechtziendheid, doofheid of psychische kwetsbaarheid. Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigende organisaties vanaf het begin worden betrokken bij het maken van beleid en wetgeving. Een toolkit van het College voor de Rechten van de Mens geeft hiervoor bruikbare adviezen.

Uit onderzoek door het College voor de Rechten van de Mens, het ministerie van VWS en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) nog achterblijft in vergelijking met andere inwoners. Terwijl het van belang is dat mensen met een LVB participeren in politiek en beleid, om invloed te kunnen uitoefenen op voor hen belangrijke zaken in het dagelijks leven. De vraag is hoe je dit bereikt. De nieuwe handreiking van kennisinstituut Movisie geeft tips en inspiratie.

Routekaart eenzaamheid

Eenzaamheid komt voor onder alle lagen van de bevolking. Het is een breed vraagstuk waarbij je als gemeente niet alleen met verschillende doelgroepen te maken hebt, maar ook met een groot aantal partijen om samen te werken. Om deze aanpak beter te stroomlijnen, stelde kennisorganisatie Movisie eerder dit jaar een nieuwe routekaart op. Hiermee kunnen gemeenten een bijdrage leveren aan het terugdringen en voorkomen van eenzaamheid.

Groen in de wijk

Groen in de leefomgeving heeft een gunstige invloed op de fysieke en mentale gezondheid van inwoners. Er is veel kennis over het onderwerp en het raakt aan veel disciplines. Om die kennis beter te benutten in beleid en in de praktijk, bracht het RIVM de beschikbare kennis bij elkaar in de kennisbundeling Groen en Gezondheid.

Een groenere gemeente, met minder tegels, kent voordelen. Zo is het beter voor de biodiversiteit en draagt het bij aan klimaatoplossingen. Voor gemeenten die aangesloten zijn bij Stichting Steenbreek is er nu een online tool met kaarten over de mate van verstening van tuinen en de openbare ruimte, tot op straatniveau. Zo kunnen gemeenten nog beter inspelen op deze trend.