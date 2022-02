Meer zeggenschap voor mensen met licht verstandelijke beperking

Het is van belang dat mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) meer kunnen participeren in politiek en beleid. De vraag is hoe dat te bereiken. Een nieuwe handreiking van kennisinstituut Movisie geeft tips en inspiratie.

Uit onderzoek door het College voor de Rechten van de Mens, het ministerie van VWS en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de participatie van mensen met een LVB achterblijft in vergelijking met die van andere inwoners. Zij kunnen onvoldoende invloed uitoefenen op voor hen belangrijke zaken in het dagelijks leven. Dat geldt ook voor de hulp en ondersteuning die zij ontvangen. Verder blijkt dat ze onvoldoende gebruik kunnen maken van hun rechten om het politieke proces te beïnvloeden.

Menselijke maat terugbrengen

Participatie vraagt om extra inspanningen. Van henzelf, andere inwoners, professionals, organisaties en van ambtenaren, raadsleden en wethouders, zo schrijft kennisorganisatie Movisie. ‘Door ruimte te maken voor ervaringen en ervaringskennis van mensen met een LVB bieden we als samenleving een podium aan hun stem. Ook de inzet van ervaringsdeskundigen kan helpen. Voor gemeenten is het misschien wel de ultieme manier om de menselijke maat terug te brengen.’

Leernetwerk

Het kennisinstituut vormde samen met organisatie Zorgbelang en verschillende gemeenten en ervaringsdeskundigen een leernetwerk, om te onderzoeken hoe mensen met een LVB meer kunnen participeren in politiek en beleid. Tijdens verschillende bijeenkomsten deelden gemeenten hun ervaringen. Een klankbordgroep met daarin ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van het College voor de Rechten van de Mens, Ieder(in) en de VNG, volgde en stimuleerde het project.

Handreiking voor meer zeggenschap

De inzichten uit het leernetwerk en de klankbordgroep zijn verwerkt in de praktische handreiking ‘Meer zeggenschap voor mensen met een lichtverstandelijk beperking’. De handreiking heeft tot doel om de stem van mensen met een LVB sterker te laten klinken, in het gemeentelijke beleidsproces en in de lokale politiek.

Inspiratie uit de praktijk

De handreiking staat vol inspiratie voor gemeenteambtenaren, maar ook voor politici en ondersteunende professionals. Zo worden er handige voorbeelden uit de praktijk gegeven. Hoe de gemeente Woerden bijvoorbeeld invulling geeft aan hun lokale inclusieagenda. Of hoe in Gorinchem een klankbordgroep van mensen met een LVB de gemeente helpt het Wmo-beleid vorm te geven.

Succesfactoren en basisprincipes

In het document worden ook verschillende succesfactoren aangewezen. Zoals duoschap: iemand die de weg weet binnen de gemeente, blijkt belangrijk om te kunnen participeren. Gemeente.nu schreef hier eerder over in de rubriek Goed Voorbeeld. In Assen was er een prokkelduo actief op een stembureau tijdens de Tweede Kamerverkiezingen: iemand met een licht verstandelijke beperking, vergezeld door een maatje zonder beperking.

Daarnaast worden er in de handreiking verschillende basisprincipes genoemd die participatie versterken, zoals een uitnodigende basishouding en eenvoudig taalgebruik. Verder staan er een veel concrete tips in voor gemeenten, bijvoorbeeld het organiseren van een bezoek aan burgemeester, wethouder of gemeenteraadslid, om de gemeente een gezicht te geven en de drempel te verlagen. Of de tip voor het opstellen van een langetermijn agenda samen met mensen met een LVB.