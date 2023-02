Feliciteren en informeren: als inwoners 18 jaar worden

Als een inwoner 18 jaar wordt, verandert er veel. Er zijn verschillende zaken die ze dan ineens zelf moet regelen. Deze gemeenten helpen jongeren hierbij, op allerhande manieren. Van een verjaardagskaart als reminder tot een slimme app met daarin alle wijzigingen en wat te regelen. Welke initiatieven zijn er zoal om 18-jarigen in gemeenten te feliciteren of informeren?

Zelf een DigiD aanvragen, een zorgverzekering afsluiten en je studiefinanciering regelen: het zijn voorbeelden van zaken die je ineens moet en kunt regelen als je de leeftijd van 18 jaar bereikt. Om te voorkomen dat jongvolwassenen in de (financiële) problemen raken, helpen verschillende gemeenten hierbij. Een rondje langs de velden om te zien wat er zoal wordt gedaan als deze groep inwoners die bijzondere mijlpaal bereikt.

Verjaardagskaart

Wie in Utrecht 18 jaar wordt krijgt een paar weken van tevoren een verjaardagskaart van de gemeente. Ter felicitatie, maar vooral ook met informatie welke zaken er geregeld moeten worden. Als zij er zelf niet uitkomen, kunnen ze hulp vragen aan de gemeente. Ook is er een site opgezet waar alles wordt uitgelegd. Hierop staan alle ingangen voor hulp als de jonge inwoner er zelf niet uitkomt. Denk bijvoorbeeld aan de adressen van de gemeente en het buurtteam.



Wethouder Linda Voortman, Werk en Inkomen over de noodzaak: ‘We weten dat sommige 18-jarigen en hun ouders soms verrast worden door alle regelzaken die horen bij volwassen worden. Maar als je de dingen niet op tijd regelt kan dat leiden tot financiële problemen. Dat willen we allemaal vóór zijn. Daarom deze verjaardagskaart.’



Een Utrechts jongerenpanel dacht mee over de opzet van de kaart. Hij moest ook feestelijk zijn, niet alleen dat je als lezer opeens van alles moet. Het panel vond het belangrijk dat informatie duidelijk is en niet te lang. De komende tijd wordt de site getest onder de doelgroep en verder verbeterd. Meer gemeenten sturen een vergelijkbare kaart, zoals Papendrecht.

Gratis naar het theater

In Emmen mochten de jongeren die vorig jaar 18 werden, gratis naar het theater. De gemeenteraad stemde in met een motie om jongeren twee gratis welkomstkaarten te geven om de drempel te verlagen en zo theaterbezoek te stimuleren.

App met informatie

Inwoners van Rotterdam die 18 jaar worden, kunnen zich sinds begin vorig jaar via de app Kwikstart informeren over hun nieuwe rechten en plichten. De gemeente zet hierin alle belangrijke zaken op een rij en wil zo jongeren een helpende hand bieden in de fase van hun leven, waarin er veel op hen af komt. ‘De keuzes die jongeren maken als achttienjarigen, kunnen bepalend zijn voor de komende jaren. Daarom hebben ze betrouwbare informatie nodig. Pas als ze daar over beschikken, kunnen ze de juiste afwegingen maken en nieuwe mogelijkheden benutten,’ aldus de gemeente.

Lokale invulling

Kwikstart is een landelijke app, die (kwetsbare) jongeren die achttien worden op weg helpt naar zelfstandigheid. Elke gemeente kan er ook lokale info toevoegen, zoals onder meer Arnhem, Uithoorn en Heerlen dat doen. De Heerlense wethouder Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg, Peter van Zutphen, zegt blij te zijn met de app: ‘Met de Kwikstart-app geven we jongeren en hun omgeving specifieke informatie die voor hun zelfstandigheid en hun toekomst belangrijk is. Het is een heel handig hulpmiddel om erachter te komen wat je allemaal moet regelen; zaken die voor velen vaak onduidelijk zijn.’

Jongeren die 18 jaar worden ontvangen dit schooljaar een brief om ze op weg te helpen met hun financiën. Gemeente Waalre brengt de handige gratis app Kwikstart onder de aandacht: In de app vind je alle te regelen zaken op een rijtje als je 18 wordt. Info: https://t.co/WlySSMDunf pic.twitter.com/5Nzr9V99EE — Gemeente Waalre (@Waalregemeente) September 10, 2020

Tips & tricks

Veel gemeenten hebben informatie op hun website voor 18-jarigen. Zo heeft Schagen een feestelijke checklist die je kunt downloaden en afstrepen, naast info op de site. Den Haag heeft ook tips en een checklist en stuurt die laatste per post toe. Nissewaard geeft ook allerlei tips op de site, jongeren die zich zorgen maken kunnen ook een vrijblijvend financieel gesprek met een medewerker van het preventieteam aanvragen.