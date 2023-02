Gegevensdeling binnen samenwerkingsverbanden verduidelijkt

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid wil ‘heldere grondslagen en stevige waarborgen bij gegevensuitwisseling door samenwerkingsverbanden, voor privacy en veiligheid’. Voor iedereen moet duidelijker zijn onder welke voorwaarden informatie kan worden verwerkt binnen vier bestaande samenwerkingsverbanden. Die pakken complexe problemen rond bijvoorbeeld verwarde personen en georganiseerde criminaliteit aan.

Daarom heeft Yeşilgöz een algemene maatregel van bestuur (AMvB) in internetconsultatie gebracht. Het is een aanvulling op het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), dat op dit moment in behandeling is in de Eerste Kamer.

Samenwerkingsverbanden

Het wetsvoorstel WGS regelt dat deelnemers van vier wettelijke samenwerkingsverbanden straks beter gegevens kunnen delen om op hun veiligheidsterrein een volledig beeld te krijgen:

In de laatste twee werken ook gemeenten mee, bijvoorbeeld bij huiselijk geweld, complexe problemen met ernstig verward gedrag en in de strijd tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Binnen de verbanden is het belangrijk om onderling gegevens uit te wisselen om zo goed mogelijk samen te werken.

In voorbereiding

Daarvoor is de WGS al bijna vijf jaar in voorbereiding. Het voorstel ging oorspronkelijk als onderdeel van de Ondermijningswetgeving in 2018 in consultatie. Er was veel kritiek onder meer vanuit de VNG en de Raad van State.

Het wetsvoorstel werd na aanpassingen op 29 april 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Ook werd voorgesteld om een en ander in een AMvB vast te leggen. Bijna drie jaar na dato is het zover.

Waarborgen

Het zogeheten Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, zorgt volgens de minister voor meer waarborgen rond de informatiedeling. ‘Het beoogt zo exact mogelijk te omlijnen wat de samenwerkingsverbanden mogen doen.’ Zoals de criteria waaraan een signaal, verzoek of casus moet voldoen om aanleiding te mogen zijn voor gegevensverwerking. En ook verplichtingen, zoals passende opleidingen en trainingen over gegevensverwerking.