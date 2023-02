Hulp bij inzet meldcode kindermishandeling of huiselijk geweld

Aandachtsfunctionarissen die met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling werken, ervaren hierbij soms belemmeringen. De campagne ‘Wijzer met de meldcode’ biedt hiervoor vraagstukken met veel tips en aanbevelingen, gebaseerd op ervaringen van professionals.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan, bedoeld om professionals te helpen eerder en beter te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Toch is het in de praktijk soms lastig om hiermee te werken.

Vraagstukken

Het ministerie van Volksgezondheid gaf Augeo Foundation opdracht om hiermee aan de slag te gaan. De stichting inventariseerde samen met de vereniging van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld (LVAK) waar professionals tegenaan lopen bij het werken met de meldcode.

Hoe nemen zij die belemmeringen weg? Welke oplossingen zijn er? Wat werkt en hoe dan? Tijdens bijeenkomsten zijn verschillende uitdagingen en oplossingen besproken met aandachtsfunctionarissen, professionals, experts, ervaringsdeskundigen en Veilig Thuis. De uitkomsten zijn verwerkt in de campagne.

Praktijkvoorbeelden

De nieuwe campagne ‘Wijzer met de meldcode’ belicht 12 vraagstukken met veel tips, voorbeelden en aanbevelingen die zijn gebaseerd op ervaringen van andere professionals. Hiermee kunnen professionals leren van elkaars praktijk, met adviezen en handelingsscenario’s. Er volgt ook nog een gesprekshandreiking. Hiermee kan je in je team of organisatie in gesprek gaan om stappen te maken met het werken met de meldcode in je organisatie.

Wie zich aanmeldt voor de campagne ontvangt tot juni acht keer een mail met daarin een belangrijk meldcode-vraagstuk. Met tips, ervaringen en aanbevelingen uit de praktijk.