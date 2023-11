Gebarentolk op afstand maakt dienstverlening inclusiever

Niet met de handen in het haar als er een dove of slechthorende inwoner aan het loket staat? Nooit meer gehaast naar pen en papier zoeken? Met een gebarentolk op afstand is elke gemeentelijke balie direct toegankelijk voor haar gebarentaalvaardige inwoners. Eenmalig Tolkcontact gratis uitproberen kan 22 november tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op de stembureaus.

Steeds meer gemeenten zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid om inclusief en toegankelijk te zijn voor alle inwoners. Ze doen aanpassingen aan gebouwen, bijvoorbeeld een drempelplaat voor rolstoelen of maken geleidestroken naar de ingang. Ook pakken ze de online en offline communicatie met de inwoners aan. Wordt er toegankelijk gecommuniceerd en voelen alle inwoners zich welkom en gehoord?

Drempel verlagen

De dienstverlening van veel organisaties is veelal nog niet ingericht op communiceren met dove en slechthorende klanten. Of op mensen die zich niet goed verstaanbaar kunnen maken. Ruim 1,5 miljoen mensen lopen daarom dagelijks tegen problemen aan, ook bij het loket van hun gemeente.

Ron Suanet is wethouder dienstverlening en digitale zaken van gemeente Heemskerk. Sinds juni 2023 werkt deze gemeente samen met Tolkcontact. ‘Als gemeente willen we toegankelijk zijn, bereikbaar voor iedereen. We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Soms moet daar veel voor worden gedaan, en soms maakt een kleine toevoeging al een groot verschil. Tolkcontact biedt gemakkelijke en relatief goedkope oplossingen, waarmee we de drempel voor doven, slechthorenden of mensen met een spraakbeperking verlagen. We willen nog inclusiever zijn. En hiermee willen we het goede voorbeeld geven.’

Moeiteloos communiceren

Toegankelijkheid betekent dat er geen belemmeringen zijn. Dankzij toegankelijkheid bevorderende maatregelen wordt de zelfredzaamheid van mensen groter. Het enige wat doven en slechthorenden niet kunnen, is horen. Door een tolk Nederlandse Gebarentaal in te zetten, kunnen organisaties wel moeiteloos communiceren met deze doelgroep. Een nieuw paspoort ophalen of een vraag stellen bij de balie hoeft voor beide partijen niet langer een stressvol moment te zijn, dankzij een snel inzetbare online gebarentolk.

Dove en slechthorende inwoners voelen zich hierdoor serieus genomen. Zij kunnen communiceren in hun eigen taal en hoeven hiervoor geen halsbrekende toeren uit te halen, zoals een horend familielid meenemen, zelf op zoek gaan naar een tolk of alles opschrijven wat zij willen zeggen.

Hoe werkt het?

Tolkcontact Tolk op afstand kan worden gebruikt op een tablet, telefoon of laptop. Een tablet heeft de voorkeur, omdat deze handzamer is dan een laptop, en een groter beeldscherm heeft dan een telefoon. Dit laatste is met name prettig voor de dove of slechthorende persoon, zodat deze de gebaren van de tolk goed kan zien. Elke aangesloten gemeente ontvangt een link naar een eigen online portaal. Op dit portaal drukt de medewerker op de knop ‘gebarentolk’ en zodra er verbinding is met een tolk, komt deze in beeld. De dove of slechthorende persoon kan kort de situatie uitleggen, waarna het gesprek kan beginnen.

De medewerker en de bezoeker voeren het gesprek met elkaar. De tolk vertaalt alles wat er in Nederlandse gebarentaal gezegd wordt naar gesproken Nederlands en andersom. Op tolkcontact.nl/toa staat onder andere een korte video waarin getoond wordt hoe de tolk op afstand werkt.

De tolk voegt niets toe aan de inhoud van het gesprek en heeft zwijgplicht. Dit betekent dat persoonlijke en vertrouwelijke gegevens gewoon uitgewisseld kunnen worden.

Gratis uitproberen op de stembureaus

Een tolk op afstand is ook een goede manier om de toegankelijkheid van stembureaus te verbeteren. Dat kan al op 22 november worden uitgeprobeerd op de stembureaus tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Tolkcontact biedt op deze dag Tolk op afstand gratis aan voor alle stembureaus in Nederland. Binnen enkele dagen is het geregeld. Geïnteresseerde gemeenten kunnen informatie opvragen via tolkcontact.nl/verkiezingen.