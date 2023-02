Cultuur snuiven dankzij de gemeente

In verschillende gemeenten lopen initiatieven om creativiteit en cultuur te ondersteunen. Gemeente.nu verzamelde een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Cultuur kan voor inwoners van enorme betekenis zijn. Culturele activiteiten zorgen bijvoorbeeld voor sociale cohesie, geven een andere blik op zaken, en genereren voor de gemeente inkomsten uit toerismebelasting. Veel gemeenten bekostigen niet alleen culturele activiteiten, maar stimuleren en promoten deze ook.

Crowdfunding

Creatievelingen en culturele instellingen uit de gemeente Amersfoort die hun project financieel nog niet rond hebben, kunnen via het crowdfundingsplatform voordekunst.nl proberen hun doel te bereiken. De gemeente draagt 25 procent van het benodigde bedrag bij en wil zo de kunst- en cultuursector versterken en ondernemerschap stimuleren.

De bijdrage van Amersfoort wordt overgeboekt zodra de crowdfundingscampagne op eigen houtje al een kwart van de rekening heeft verzameld. De gemeente hoopt op die manier voor een vliegwieleffect te zorgen en particuliere donateurs en bedrijven ook te laten doneren. Donateurs komen vaak uit dezelfde regio als de maker en zo wordt lokale samenwerking gestimuleerd.

Op deze manier zijn sinds 2019 zo’n dertig Amersfoortse projecten financieel gesteund met kleine en grote donaties. Amersfoort heeft ter ondersteuning nu 50.000 euro geschonken, bijvoorbeeld aan projecten voor een fotoserie, posters en een filmproject.

Impuls voor jongerencultuur

Verschillende culturele instellingen in Amstelveen geven in 2023 een extra impuls aan de jongerencultuur in de gemeente. Zij ontvangen subsidie voor projecten die de cultuurdeelname van jongeren stimuleren. Dit initiatief past binnen de gemeentelijke cultuuragenda De Stad als Podium. De gemeente vindt het belangrijk dat jongeren de kans krijgen om hun creatieve talent te ontdekken en zich op dit vlak te ontplooien en ontwikkelen.

De gemeente vroeg een aantal culturele instellingen welke plannen zij hebben om jongeren te bereiken. Er is subsidie toegekend voor een actieve rol in het Cobra museum via de Cobra Academy, het krijgen van coaching door een (muziek)professional bij poppodium P60 en het meedenken over de programmering bij Schouwburg Amstelveen.

Kunst op kantoor

Een expositie in het gemeentehuis wordt vaak ingezet om cultuur te promoten en lokale kunst van onderdak te voorzien. Zo exposeren in de gemeente Medemblik momenteel cursisten van een lokaal kunst- en cultuurcentrum, met stukken die zich richten op herinneringen en muziek, en met werken van keramiek en beeldhouwwerken.

Ook in de gemeente Dalfsen wordt het gemeentehuis hiervoor gebruikt. Zo is daar een expositiereeks, waarbij lokale kunstenaars hun werk tentoonstellen. Binnenkort kunnen inwoners en bezoekers bijvoorbeeld het Vechterweerdpanorama van elf lokale kunstschilders bekijken. Verder staan er in het gemeentehuis vitrines gevuld met speelgoed uit een lokaal museum, die dienen als tentoonstelling over kinderen, speelgoed en leermiddelen.

In de publiekshal van de gemeente Oss is er een tentoonstelling over de ontwikkelmogelijkheden van de Duurzame Polder.

Kunst-O-Maat

In de gemeente Eijsden-Margraten staat de Kunst-O-Maat. Het is een omgebouwde sigarettenautomaat met piepkleine kunstwerken van lokale kunstenaars. Zij wonen of werken in de gemeente of gebruiken de omgeving als inspiratiebron. De kunstwerkjes vertellen ook verhalen over de streek en vallen in verschillende discplines, zoals keramiek, fotografie, schilderkunst en 3D-print. In de rubriek Goed Voorbeeld vertelde beleidsmedewerker Maureen Bachaus over dit initiatief.

Kaartje cadeau

En in de gemeente Amsterdam kreeg je in februari twee kaartjes voor de prijs van één als je naar het theater, museum of de bios wilde gaan. ‘Een cadeautje voor alle Amsterdammers, namens de stad en culturele instellingen,’ zo schrijft de gemeente. Op verschillende locaties in de stad, zoals bij theaters, concertzalen, musea, boekhandels, supermarkten, horeca en koffiebars, was een bonnenboekje te krijgen met spelregels en deelnemende locaties.