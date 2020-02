Ministerie van BZK vraagt hulp aan gebruikers van basisregistraties

Basisregistraties kunnen niet zonder de gemeenten, maar omgekeerd geldt precies hetzelfde!

Aangeboden door

Gemeenten zorgen voor de inhoud (zijn bronhouder) van een aantal belangrijke basisregistraties, die samen maar liefst meer dan 30 miljoen keer per dag worden gebruikt. Tot in de haarvaten van onze samenleving worden deze gegevens benut, vaak zonder dat men er erg in heeft. Tegelijkertijd zijn de gegevens uit basisregistraties ook voor gemeenten van groot belang.

Het Ministerie van BZK is verantwoordelijk voor het stelsel van basisregistraties en heeft de ambitie het functioneren van dit stelsel te verbeteren. Om dat te kunnen doen hebben wij behoefte aan input van de gebruikers van de basisregistraties, waaronder dus de gemeenten.

Daarom vragen wij hulp. Iedereen die basisregistraties gebruikt, kan meedoen met ons onderzoek door onderstaande enquête in te vullen. Ook roepen wij gebruikers op om met ons mee te denken in bijvoorbeeld workshops, die wij over dit thema organiseren. U kunt zich hiervoor opgeven via de enquête.

Enquête basisregistraties Het invullen kost u maximaal 15 minuten. Naar enquête

Het zou fijn zijn als u de link van de enquête ook doorstuurt naar collega-gebruikers van de basisregistraties: https://statisfact.nl/login/basisregistraties

Hoe meer input wij krijgen des te beter. Alvast veel dank voor de moeite.

Namens het Ministerie van BZK,

Elise Wagenmaker-Sinke

Koos Straver