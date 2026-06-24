Dicht bij de ondernemer: de kracht van lokale initiatieven

Lokale initiatieven hebben een brugfunctie tussen overheid en ondernemers. Het is belangrijk dat de overheid deze initiatieven stimuleert en faciliteert, en zoveel mogelijk daarbij aansluit zonder deze over te nemen.

Dit schrijft de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane in een Signaalrapportage In gesprek met ondernemers.

De IBTD concludeert dat zowel op het niveau van taal als inhoud het systeem van belastingen en toeslagen erg complex is. Ondernemers zijn daarom steeds meer aangewezen op ondersteuning door intermediairs. Het zou voor ondernemers mogelijk moeten zijn om zelf hun weg te vinden in hun administratieve verplichtingen. Daarbij is persoonlijk contact vanuit de overheid van groot belang voor goede dienstverlening.

Gebrek aan begeleiding en vroegsignalering

Mensen komen in de problemen door het grote gemak waarmee je ondernemer wordt. Veel barrières die bestonden om ondernemer te worden (denk aan verplichte diploma’s of financiële drempels) zijn weggenomen. Het ontbreekt vervolgens aan begeleiding en vroegsignalering.

De IBTD heeft gesprekken gevoerd met de mensen achter meerdere lokale initiatieven. Deze initiatieven ondersteunen inwoners op verschillende leefgebieden, waaronder financiën en ondernemerschap, eenzaamheid en leefbaarheid in de wijk. Vaak gaat het om informele initiatieven die ontstaan vanuit de wijk en na verloop van tijd ondersteuning krijgen van de gemeente.

In de praktijk blijkt dat dergelijke initiatieven met veel energie worden gedragen door bewoners en vrijwilligers, onder wie ondernemers. Zij kennen veel mensen in de buurt en staan dicht bij de mensen met wie zij werken. Daardoor is het contact laagdrempelig en gelijkwaardig. Ook de diversiteit van medewerkers en vrijwilligers speelt daarin een belangrijke rol.

Lokale initiatieven

Het is belangrijk dat de overheid deze initiatieven stimuleert en faciliteert, en zoveel mogelijk daarbij aansluit zonder deze over te nemen. Tegelijkertijd zijn deze initiatieven ook te zien als kanaries in de kolenmijn: waar de overheid tekortschiet, vult de samenleving zelf de gaten. Deze initiatieven kunnen dienen als inspiratiebron en als waardevolle kennisbron voor het verbeteren van beleid en dienstverlening van de overheid. Daarom is regelmatig contact tussen de overheid en dit soort initiatieven belangrijk, zodat samenwerking ontstaat. Ee zijn indrukwekkende vormen van zorgzaamheid aangetroffen. Zo is gesproken met Julianaplaza, een sociale onderneming en ontmoetingscentrum voor inwoners van de wijken Transvaal en de Schilderswijk in Den Haag. Julianaplaza ontvangt jaarlijks 10.000 bezoekers en heeft als doel eenzaamheid te bestrijden, beweging en vitaliteit te stimuleren en ontwikkelingskansen.