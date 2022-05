In verband met het coronavirus vinden er vanaf morgen tot en met in ieder geval 6 april geen zittingen plaats van de Afdeling bestuursrechtspraak, met uitzondering van zeer urgente zaken. Vandaag is voorlopig de laatste reguliere zittingsdag. Vanaf dinsdag 17 maart sluiten alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges in Nederland in ieder geval tot 6... lees verder