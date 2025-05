Politieke onrust in Alphen aan den Rijn: voorlopig geen nieuwe burgemeester

Alphen aan den Rijn is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Maar Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester voorlopig stilgelegd.

Kolff gaat na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar opnieuw in gesprek met de gemeenteraad om te kijken of de procedure kan worden opgestart. Peter Rehwinkel is momenteel waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn.

Het gebeurt vrijwel nooit dat een benoemingsprocedure wordt stilgelegd. Kolff benadrukt dat de benoeming van een nieuwe burgemeester een vertrouwelijk proces is waarop wettelijke geheimhouding rust, terwijl juist die vertrouwelijkheid in het geding was de afgelopen tijd.

Problemen bij reorganisatie jeugdzorg

De problemen begonnen bij de reorganisatie van de lokale jeugdzorg, begin vorig jaar. De gemeente werd verweten nauwelijks oog te hebben gehad voor de problemen die de nieuwe organisatie Oog voor Thuis vanaf het begin ervoer.

Dat leidde tot felle kritiek op de VVD en dan vooral op verantwoordelijk wethouder Anouk Noordermeer (VVD). Op 1 april stapte de VVD uit de coalitie, die behalve de liberalen bestond uit de lokale partij Nieuw Elan, CDA en D66. Noordermeer stapte vorige maand op. In haar ontslagbrief schreef ze dat ze zich ‘vele malen’ onveilig had gevoeld. Ze sprak onder meer van een ‘oude bestuurscultuur’ met een ‘masculiene patriarchale wijze van omgaan met elkaar’. Ook gaat Noordermeer in de brief verder in op de gemeenteraadsvergadering van 27 maart, waarin een motie van haar partij over de huisvesting van arbeidsmigranten in Boskoop tot commotie leidde.

De gemeente Alphen aan den Rijn liet twee weken later in een schriftelijke reactie weten dat de andere collegeleden het ‘geschetste beeld betreuren en absoluut niet herkennen’. Maar Noordermeer deed aangifte van aanranding tegen haar voormalig collega, wethouder Relus Breeuwsma (CDA). Die aangifte bleef aanvankelijk uit de publiciteit. Vorige week berichtte het AD er over.

‘Wethouder Breeuwsma zal zijn werkzaamheden voortzetten, maar kiest ervoor om zich in de komende periode terughoudend op te stellen in publieke optredens. Hij werkt volledig mee aan het lopende onderzoek’, aldus burgemeester Rehwinkel. De VVD-fractie stuurde woensdag een verklaring over wethouder Breeuwsma maar trok hem uren later toch weer in. In de eerste verklaring stond dat de VVD-fractie geen vertrouwen heeft in het verdere functioneren van Breeuwsma als wethouder. Daarvan werd later uitdrukkelijk afstand genomen. ‘Helaas is dit niet ons fractiestandpunt.’

In een eerder statement schreef de burgemeester mee te leven met alle betrokkenen. ‘Het is een uiterst precaire situatie. Iedereen heeft een eigen mening en dat respecteer ik. ‘In dit soort situaties hoort zorgvuldigheid naar elkaar voorop te staan. Ik doe daarbij een beroep op allen om het belang van onze inwoners en de gemeenschap voor ogen te houden.’