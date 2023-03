Medisch adviseur inschakelen bij afsluiten overlijdensverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) keert eenmalig geld uit als je binnen de looptijd overlijdt. Je verzekeraar kan je hiervoor vragen een fysieke keuring te ondergaan. In dat geval wordt er een medisch adviseur ingeschakeld. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Je leest het hier.

Dankzij de overlijdensrisicoverzekering kan jouw partner bijvoorbeeld de hypotheek of huur blijven betalen, waardoor verhuizen meestal niet nodig is. Alhoewel een ORV niet verplicht is, zien veel mensen in dat dit een belangrijke verzekering is. Vandaar dat hij regelmatig wordt afgesloten. Het is alleen niet zo dat iedereen een overlijdensrisicoverzekering af kan sluiten. Je moet namelijk een gezondheidsverklaring invullen.

Eigen adviseur niet nodig

Sommige mensen denken dat zij zelf een medisch adviseur moeten inschakelen bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Bij de meeste verzekeraars is dit echter niet nodig. Een verzekeraar werkt namelijk vaak samen met een medisch adviseur. Hierdoor hoef je zelf eigenlijk alleen maar de lijst met vragen over jouw gezondheid in te vullen. Deze stuur je vervolgens op naar de medisch adviseur waarmee de verzekeraar samenwerkt.

Zij controleren de ingevulde gezondheidsverklaring en brengen advies uit aan de verzekeraar. Dit advies gaat vooral over de risico’s die een verzekeraar loopt als je een ORV afsluit. Mede op basis van dit advies besluit een verzekeraar of deze jouw aanvraag voor een verzekering voor overlijden wel of niet zal accepteren.

Mogelijke adviezen

Een medisch adviseur brengt advies uit aan de verzekeraar op basis van de ingevulde gezondheidsverklaring. Een medisch adviseur kan verschillende adviezen uitbrengen. Grofweg is het onder te verdelen in de volgende drie categorieën.

1. Risico is niet verhoogd

Een verzekeraar accepteert jouw aanvraag zonder bijzondere voorwaarden of een hogere premie.

2. Risico is hoger dan gemiddeld

Een verzekeraar kan besluiten om jou een hogere premie te laten betalen of kan aanvullende voorwaarden stellen.

3. Risico is té hoog

De medisch adviseur adviseert jouw aanvraag af te wijzen. De verzekeraar beslist uiteindelijk zelf, maar vaak wordt het advies van de medisch adviseur gevolgd.