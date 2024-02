Digitale burgerparticipatie op touw zetten

Door digitale participatie van inwoners kunnen gemeenten hun bereik vergroten en kan publieke steun voor het beleid toenemen. Citizenlab en Notubiz stelden een gids op met achtergrondinformatie, tips en adviezen om hiermee te starten.

Als er iets is waar gemeenten niet omheen kunnen is het burgerparticipatie. Het is onder meer is een verplicht onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. En met de Wet versterking participatie op decentraal niveau wil het ministerie van Binnenlandse Zaken de betrokkenheid van inwoners bij lokaal beleid versterken.

Onder meer met een participatieverordening waarin moet staan hoe inwoners een rol in de beleidsvoorbereiding en besluitvorming krijgen. Inmiddels hebben veel gemeenten al zo’n verordening, maar deze zal regelmatig geactualiseerd moeten worden. De wet moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer.

Digitale participatie

Participeren kan op verschillende manieren. Een daarvan is inwoners mee te laten praten, denken en doen via digitale participatie. CitizenLab, het digitale participatieplatform voor lokale overheden, en kennispartner Notubiz, ontwikkelden samen een beginnersgids voor digitale participatie. Het is een inleiding in de basisprincipes van digitale betrokkenheid van burgers. Het leggen van een solide fundament voor een participatieproject is de sleutel tot het succes ervan, zo is de gedachte.

Theorie en praktijk

De gids bevat een theoretisch gedeelte over hoe degelijke participatie eruit ziet en waarom dit belangrijk is. Daarnaast is er een stappenplan voor het opstellen van een strategie voor het betrekken van inwoners, evenals een handig werkblad. Ook staan er verschillende praktijkvoorbeelden in uit de gemeenten Almere en Leiden.

Gemeenteraad aan boord

Ook bevat de gids handvatten om de gemeenteraad aan boord te krijgen van het participatietraject. De makers van de gids adviseren om de raad in een vroeg stadium te betrekken wanneer je bij bepaalde projecten aan participatie wilt doen. ‘Want als de raad deze betrokkenheid niet ondersteunt, dan is het lastig om verdere stappen te zetten met het project. En dat zien we wel vaker.’ Daarom geven ze tips om raadsleden te enthousiasmeren over een participatietraject.