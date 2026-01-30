Samenwerking tussen Rijk en gemeenten structureel verbeteren

De nieuwe coalitie wil het vertrouwen in de overheid herstellen door een begrijpelijke, benaderbare en transparante overheid, op alle bestuursniveaus.

Mensen mogen fouten maken zonder direct zwaar te worden gestraft. Dit wordt verankerd in een “recht op vergissen” en een wettelijk verankerd recht op begrijpelijke taal, onder meer via voortzetting van het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht (Awb). Overheidscommunicatie moet helder en toegankelijk zijn, zodat besluiten, brieven en procedures voor meer mensen te begrijpen zijn.​

Daarnaast wil de coalitie de samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen structureel verbeteren. Bij de overdracht van taken aan medeoverheden komt standaard een uitvoeringstoets, zoals de UDO‑toets (Uitvoering Decentrale Overheden), zodat vooraf beter wordt bekeken of decentrale overheden beleid daadwerkelijk kunnen uitvoeren.​

Hersteloperatie Groningen

Specifiek voor de aardbevings- en versterkingsproblematiek in Groningen wordt gekozen voor continuïteit en duidelijk aanspreekbaar leiderschap. Er komt een Regeringscommissaris Hersteloperatie Groningen, die verantwoordelijk wordt voor een soepele schadeafhandeling, een voortvarende versterkingsoperatie én de uitvoering van het programma Nij Begun, gericht op toekomstperspectief voor Groningen en Noord‑Drenthe.​

Landelijk lobbyregister

Transparantie en controle op de lobbypraktijk krijgen ook meer aandacht. Er wordt een landelijk lobbyregister ingevoerd, dat praktisch werkbaar moet zijn voor zowel overheid als belangenbehartigers. De Wet open overheid (Woo) blijft het kader voor openbaarheid, maar wordt na de evaluatie (verwacht in 2026) zo nodig aangepast. Tot die tijd ligt de nadruk op het verbeteren van de uitvoerbaarheid, onder meer via een betere informatiehuishouding en het gebruik van kunstmatige intelligentie om verzoeken efficiënter af te handelen.​

Verder wil de coalitie de privacyregelgeving werkbaarder maken. In Europees verband wordt ingezet op herziening en vereenvoudiging van de AVG, en in Nederland op een minder starre toepassing, zodat gegevensbescherming beter in balans komt met uitvoerbaarheid en dienstverlening.​

Verenigingen

Tot slot is er aandacht voor het maatschappelijk middenveld en lokale gemeenschappen. Verenigingen worden gezien als cruciale ontmoetingsplekken, maar lopen vast op regeldruk en aansprakelijkheidsrisico’s. Daarom wordt onderscheid gemaakt tussen professionele organisaties en vrijwilligersverenigingen, wordt de aansprakelijkheid van vrijwilligers beperkt en wordt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aangepast. Ook komt er een Gemeenschapsfonds om buurthuizen, verenigingsgebouwen en dorpswinkels te behouden of te realiseren, in samenwerking met overheden, bedrijven en bewoners, zodat sociale infrastructuur in wijken en dorpen versterkt wordt.