In nog geen twintig jaar tijd is de muziekindustrie compleet opnieuw ingericht. En dat gaat ook gebeuren met gemeenten. Het is helemaal niet de vraag of digitalisering en technologisering je werk veranderen, maar hoe je erop anticipeert. Daarom gaan we van theorie naar City Deal.

Een paar weken geleden stond er heuglijk nieuws in the Economist. De wereldwijde omzet in de muziekindustrie zit weer op het niveau van 2006 en is daarmee uit het dal. Maar wie de cijfers van 2018 bekijkt, ziet een aardverschuiving. Het geld gaat niet meer naar cd’s maar naar streamingdiensten. En artiesten verdienen (met z’n allen) vier keer meer dan aan het begin van de eeuw. In nog geen twintig jaar tijd is een hele industrie opnieuw ingericht. Er verdwenen taken, leveranciers bieden nieuwe producten aan, er ontstond een nieuwe vraag uit een nieuw aanbod en dat kwam ten goede van de mensen waar het om gaat.

Cd-bakker

Hetzelfde gaat gebeuren met je gemeente. De komende jaren verandert je vak radicaal. Taken verdwijnen, nieuwe taken ontstaan en de burger en politiek worden de winnaars. En wie daarbij nog in de ontkenningsfase zit, dat zaten de cd-bakkers ook in 2001. Het is helemaal niet de vraag of digitalisering en technologisering je werk veranderen (of je nu stedenbouwer bent of verantwoordelijk voor de jeugdzorg), het is vooral de vraag hoe je erop anticipeert.

Een slimme stad, zo doe je dat

Om de ruimtelijke impact hiervan te begrijpen schreven we vorig jaar met 26 partners het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Daarin leggen we uit dat de stedenbouw voortaan -ook- gaat over het ontwerpen van het slim democratisch netwerk dat onze wijken verbindt. Dat stedenbouwers rekening moeten houden met de ruimtelijke impact en gevolgen van 5G. Maar ook dat ze moeten inspelen op de flexibiliteit die het internet biedt. Co-living wordt normaal. Sensoren beïnvloeden het beleid. En tenslotte over de vraag als we alles overal kunnen doen, de vraag belangrijk wordt waar we dat doen.

Van theorie naar City Deal

Alleen een theorie is leuk, maar is nog geen oplossing. En daarom gaan we door als City Deal. Daarin gaan we tools ontwikkelen die deze verandering concreet maken. Want net als voor andere delen van het ruimtelijk domein, heeft ook het ‘smart’ deel gereedschappen, voorschriften, handboeken en wat niet meer zij nodig.

De verschillende tools willen we direct testen in de gemeenten die deelnemen aan de City Deal. Die tools worden alleen een succes als we die samen maken. Met jou. Dus nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan de City Deal. Daar wordt niet alleen de wereld beter van, maar jij ook slimmer. En word je niet de cd-bakker van je vakgebied.

Jan-Willem Wesselink is programmamanager van de Future City Foundation.