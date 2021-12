VNG: grote zorgen om afspraken coalitiepartijen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is niet erg te spreken over het woensdag gepresenteerde regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. ‘Integendeel, gemeenten maken zich grote zorgen over een aantal afspraken die de coalitiepartijen in het akkoord hebben gemaakt.’

Dat schrijft de VNG aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Het akkoord getiteld Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst komt gemeenten op belangrijke punten niet tegemoet, constateert de belangenbehartiger. ‘Dat is zeer te betreuren en moet zo snel mogelijk worden hersteld.’

Oproep aan fractievoorzitters

De vereniging noemt het akkoord een ‘valse start’ en roept de fractievoorzitters op ‘alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat Rijk en gemeenten gezamenlijk verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de grote maatschappelijke opgaven’.

Lokale overheden hoopten bijvoorbeeld dat het kabinet eerdere bezuinigingen zou terugdraaien en de kosten van het opgelegde Wmo-abonnementstarief zou compenseren. Daarbij had de VNG voorgesteld om samen met de regering als ‘één overheid’ te werken aan maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en het oplossen van de woningnood.

Evenwicht bestuurslagen

‘Gemeenten, provincies en waterschappen bundelen graag de krachten met het Rijk, maar stellen daarbij een aantal voorwaarden, zoals evenwichtige bestuurlijke verhoudingen. Het is belangrijk dat nieuw beleid en wetgeving eerst getoetst worden op uitvoerbaarheid. En dat er een evenwicht is tussen taken, bevoegdheden en financiële middelen voor alle bestuurslagen,’ somt de VNG op.

Gemeenten zien op die punten geen reikende hand vanuit Den Haag. Dezelfde teleurstelling is er rond het dossier jeugdzorg, waarbij compensatie van de ‘feitelijke kosten’ werd gevraagd. In plaats daarvan zou het kabinet komen met een ‘inadequate dekking’ in de vorm een ouderbijdrage en normering van zorgkosten.

Risico niet bij gemeenten

‘Het is daarom niet te vermijden dat kwetsbare kinderen en gezinnen hiervan de dupe worden. Dit is een valse start die moet worden rechtgezet door duidelijk te maken dat het risico voor het niet behalen van deze dekking op geen enkele wijze bij gemeenten mag komen te liggen.’

Met de gekozen koers negeert de coalitie bovendien de uitspraak in een arbitragezaak die de VNG afgelopen voorjaar had aangespannen. ‘De VNG zal in een extra ledenvergadering van 13 januari 2022 met alle gemeenten bespreken welke consequenties het niet-nakomen van de arbitrage-uitkomst voor de hervormingsagenda zal hebben.’