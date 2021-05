In het presidium, waar per hoofd gestemd wordt, hebben we als oppositie de meerderheid. Maar onze wens voor een debat over de kwestie-Akkermans haalde weinig uit.

De Griffie en de beide coalitiepartijen met hun royale meerderheid in de raad, beweerden dat de agenda niet meer kon worden aangepast. Dus zouden we het debat in de raadsvergadering maar aan de agenda toe moeten voegen.

Geen zin in debat

Het CDA en de lokalen hadden duidelijk geen zin in een debat, en dit was de manier om het volgens hun zelfgemaakte spelregels te dwarsbomen. Zo konden ze het immers veilig in de raad wegstemmen. Desondanks wilden ze van tevoren weten wat we gingen vragen. Daarmee werd een integriteitsdebat in de vergadering van 20 april helemáál een kansloze missie.

Toch gaven we ons niet zomaar gewonnen.

De krantenberichten werden steeds groter. Het CDA liet nu ook weten belang te hechten aan een debat, hoewel ze een beetje bleven draaien om de vraag wanneer dit moest plaatsvinden. De lokalen volhardden erin niet op de debatwens in te gaan, maar bleven niettemin aandringen op inzage vooraf in de vragen.

Piepkleine hoop

We bereidden tegen beter weten in pleidooien voor, hoopten met argumenten tóch het laatste zetje te geven om voor dit debat te stemmen. Een piepkleine hoop, omdat argumenten volgens de plaatselijke gewoonte geen enkele invloed hebben op het stemgedrag van de coalitie.

Op 20 april vroeg de burgemeester aan het begin van de raadsvergadering het woord. Heel even dacht ik dat hij weer, maar nu openbaar, wilde uitleggen hoe de vork in de steel zat. Maar dat deed hij niet, hij trad af. En daar zaten we.

Doodse stilte

In doodse stilte verliet hij de raadszaal. Ik appte hem dat ik het een goed besluit vond en wenste hem sterkte. Hij had de eer aan zichzelf gehouden en dat gunde ik hem, al deed het pijn een goed bestuurder op deze wijze te zien vertrekken, terwijl het college van mindere goden bleef zitten. Een college bovendien, met een kwade reuk.

Tijdens de schorsing besloot de oppositie de debatvraag ondanks Akkermans’ plotselinge vertrek alsnog door te zetten. Nog altijd met weinig hoop, maar als we zouden zwijgen, dan zou deze raad verder marcheren alsof er niets gebeurd was.

Vandaar ook dat we ons voornamen om, als het debat niet plaatsvond, de vergadering te verlaten. Het debat werd weggestemd, we verlieten demonstratief de vergadering.

Acht dagen later

Tot mijn verbazing werd het presidium daarna niet meteen bijeengeroepen. Pas acht dagen na de raadsvergadering kwamen de fractievoorzitters als gepland bijeen. Nog steeds moest het gewraakte debat er komen, aldus de oppositie, maar niet voordat de waarnemend burgemeester in functie was. Want nóg een vergadering met een CDA-raadslid als voorzitter, dat pikten wij niet meer.

Voordat dit debat had plaatsgevonden, werd er wat ons betreft géén raadsbesluit over beleid genomen. De machine moest dan maar worden stilgezet. Onlangs werd PvdA’er Cox benoemd als de nieuwe waarnemend burgemeester.

Debat gepland

En het is bijna niet te geloven, maar het debat over integriteit of belangenverstrengeling in Eijsden-Margraten is inmiddels écht gepland: op 25 mei.

Hanneke Koene is fractievoorzitter van GroenLinks in Eijsden-Margraten.

Drieluik Limburgse affaire

Het voltallige provinciebestuur van Limburg stapte in april op vanwege een corruptieaffaire. Uit publicaties in NRC Handelsblad bleek dat de prominente CDA’er Herman Vrehen als gedeputeerde bedrijven had bevoordeeld met subsidiegeld via een goededoelenstichting. Deze stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) bestaat sinds 1981 en ontvangt geld van onder andere de provincie en gemeenten. De affaire leidde tot een grootscheeps onderzoek naar de bestuurscultuur in de regio, waarbij ook de 32 gemeenten in beeld zijn. Burgemeester Akkermans van Eijsden-Margraten ruimde het veld om zijn betrokkenheid als voorzitter van de landschapsstichting. GroenLinks-raadslid Hanneke Koene blogt regelmatig voor Gemeente.nu en volgde het drama van dichtbij. Zij doet in drie delen verslag, waarvan dit het slot was. Lees ook het eerste deel en het tweede deel.