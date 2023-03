Nieuwe ronde, nieuwe kansen, dat geldt ook voor de raad. Een jaar geleden kwam ODE (Open Democratisch Eerlijk) de partij die we een half jaar eerder begonnen met twee zetels in de gemeenteraad. Voorwaar geen slechte prestatie vonden we zelf. Als de sfeer op de verkiezingsavond tekenend was voor de komende vier jaar dan beloofde het een ‘gezellige’ raadsperiode te worden.

De burgemeester feliciteerde ons met zichtbare tegenzin met de twee zetels voor onze nieuwe partij. De concurrerende nieuwe progressieve partij, een samenvoeging van GroenLinks en PvdA met het voormalig D66-raadslid vond mij, als voormalig GroenLinks-raadslid, een afvallige zonder wie zij de grootste waren geweest.

De lokalen zagen ons óók als de partij die hen van die grootste positie had afgehouden, het CDA beschouwde ons als schuldige voor hun bijna-verlies van de grootste positie. En de VVD? Ach die hadden een zetel gewonnen en leek het allemaal niet zoveel uit te maken.

Afscheidsdiner

De oude raad nam afscheid en we eindigden met een diner. Ik zat aan tafel met mijn fractiegenote en twee CDA-raadsleden. Eén was al zeker van zijn zetel voor de komende periode, de ander vrijwel zeker, aangezien het CDA de formatie naar zich toe had getrokken als op-het-nippertje-de-grootste-partij.

Degene zonder zetel was mijn buurman, de ander de man van wie ik al zes jaar heimelijk hield, maar met wie ik in de arena geregeld de degens had moeten kruisen. Desondanks hadden wij ons dat laatste raadsjaar samen met een integriteitsonderzoek beziggehouden, dat zeer niet tot ons genoegen was afgrond en waar we daarom nog niet mee klaar waren.

Nieuwe raad

De nieuwe raad werd geïnstalleerd en we verwelkomden een aantal nieuwe raadsleden, van wie een behoorlijk deel jong was en vrouw. We hebben voor het eerst meer vrouwen dan fracties in de raad, maar dat komt door ons, want ODE heeft er twee.

Als kleinste fractie zonder collegedeelname gaven we onszelf weinig kans om veel in de melk te brokkelen. We hebben weliswaar een duidelijk beeld van hoe we het in onze gemeente zouden wensen. Maar onze basisredenering is dat wanneer het proces van besluitvorming goed is, het eenvoudiger is je bij een besluit neer te leggen. Daar zouden wij onze aandacht dus op richten. Hoe was het aangepakt, wie was erbij betrokken en klopten de motieven? Ons zouden ze niet gek krijgen.

Verlies

Onze eerste raadsvergadering zou eind mei plaatsvinden, 17 mei was de beeldvormende vergadering. De dag erna reed ik naar Roermond om mijn moeder naar het ziekenhuis te brengen. Toen ik thuiskwam belde de burgemeester, er werd een raadslid vermist. Twee dagen later werd zijn lichaam gevonden. Bij het CDA kwam eerder dan bedoeld een zetel vrij – en ik verloor mijn geheim.

We zijn nu tien maanden verder en de raad doet het eigenlijk best wel oké. We krijgen deze maand een nieuwe burgemeester, die we in goed overleg en een prima sfeer uitzochten. Het lijkt alsof het leven onverstoorbaar verdergaat, maar de pijn blijft, niet alleen bij mij.

Hanneke Koene is gemeenteraadslid en lijsttrekker van lokale partij ODE in Eijsden-Margraten en blogt geregeld voor deze site. Lees ook haar feuilleton over de Limburgse affaire.