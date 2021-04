Openstaande vacatures gemeenten pijlsnel omhoog

Gemeenten komen als werkgever in ijltempo handen tekort. Het aantal openstaande vacatures bij de ruim 350 lokale overheden piekt in het eerste kwartaal van dit jaar boven de 6000.

Dat blijkt uit de Vacaturemonitor van A&O fonds Gemeenten. Tijdens de coronacrisis zijn gemeenten naarstig op zoek naar nieuwe medewerkers. Met 6247 openstaande vacatures bereikte de krapte op de gemeentelijke arbeidsmarkt ‘opnieuw een hoogtepunt’ in de eerste maanden van 2021. ‘De gevolgen van de coronacrisis lijken voor de economie en arbeidsmarkt vooralsnog mee te vallen,’ merken de samenstellers van de monitor op.

Vacaturemonitor, A&O fonds Gemeenten

‘De economie is in Nederland veel minder achteruit gegaan dan in andere landen van de Europese Unie. De sectoren horeca, recreatie en cultuur hebben het in deze coronacrisis vooral hard te verduren. In de meeste andere sectoren bleef de krimp van de economie beperkt.’

Effecten coronacrisis

Bij gemeenten is de trend juist tegenovergesteld, A&O fonds Gemeenten rapporteert ‘een enorme stijging van het aantal gemeentelijke vacatures: 29 procent hoger dan het recordaantal in het vierde kwartaal van 2020, en 38 procent hoger dan het eerste kwartaal van 2020’. Maar de ontwikkelingen blijven spannend, stelt de afzender ook vast. ‘We weten niet wat de effecten van de coronacrisis op de lange termijn zullen zijn op de gemeentelijke arbeidsmarkt.’

Openstaande vacatures

Voor zover de coronapandemie invloed heeft op het aantal gemeentebanen, lijkt dat dus vooral een hausse aan vacatures op te leveren. ‘Na een dip van het aantal openstaande vacatures in het tweede kwartaal van 2020 lijkt de gemeentelijke arbeidsmarkt zich niet zo veel aan te trekken van de coronacrisis. In de loop van 2020 liep de werving weer als vanouds en was er sprake van een inhaalslag die zich in 2021 nog verder heeft doorgezet.’