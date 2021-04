Naar Antwerpen voor de Executive Master in Publiek Management

Marcel van der Vaart studeerde fysiotherapie en sociale wetenschappen. De kennis daarvan past hij toe in zijn advieswerk voor de lokale overheid en meer specifiek het sociale domein. Omdat een mens nooit is uitgeleerd volgt hij sinds september 2019 de opleiding tot Executive Master in Publiek Management, aan de Antwerp Management School (AMS). ‘Je krijgt kaders en handvatten aangereikt die je zo in de praktijk kan toepassen.’

Van der Vaart is in het dagelijks leven beleidsadviseur in Zeist. Hij woont met zijn gezin in IJmuiden. Gewend aan het pendelen, hield de reis naar Antwerpen hem niet tegen om daar een opleiding te beginnen.

Waarom een extra Master in Publiek Management?

‘De laatste jaren zijn er in Nederland heel wat taken en verantwoordelijkheden van de rijksoverheid naar het lokale bestuur overgeheveld. De complexiteit van het werk is hierdoor toegenomen. Door deze ontwikkelingen en de wens om mij persoonlijk verder te ontwikkelen, ging ik op zoek naar een geschikte opleiding. Ik zocht eerst in de richting van bedrijfskunde of een MBA, maar die opleidingen staan behoorlijk ver af van de publieke sector. Onze gemeentesecretaris gaf me de tip om richting publiek management te kijken. Zelf heeft hij enkele jaren terug ook zo’n opleiding gevolgd.’

En waarom de Antwerp Management School?

‘Ik heb verschillende opleidingen bekeken. Het is uiteindelijk Antwerpen geworden omwille van de prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast ben ik erg enthousiast over het programma van deze opleiding. AMS staat zeer goed aangeschreven als managementschool, is geaccrediteerd en volledig erkend in Nederland. Het is voor mij iets verder rijden, maar dat neem ik er graag bij. Omdat de lessen om half twee beginnen staan er geen files en ben ik er relatief snel. En nu in coronatijd zijn de lessen sowieso vooral online.’

Wat spreekt aan in deze executive master?

‘Het is een mix van management en bestuurskunde. Je kan ook een aantal keuzevakken meepikken, zoals organisatienetwerken. En omdat het een executive master is, word je niet bedolven onder massa’s theorie maar is er een goede balans met de praktijk. Je krijgt kaders en handvatten aangereikt die je zo in de praktijk kan toepassen. Bij vrijwel alle vakken komen gastdocenten, onderzoekers of politici, ook uit Nederland, over hun praktijkervaring vertellen. En we gaan aan de slag met cases uit de eigen organisatie. Daardoor leer je veel over je eigen organisatie, zoals over de strategie, besluitvorming, financiën en human resource management of HRM. Tegelijk leer je veel over jezelf. In het Leadership Lab bijvoorbeeld ga je op zoek naar je eigen verhaal over leiderschap.’

Wat wil je bereiken met deze opleiding?

‘Zelf wil ik graag nieuwe inzichten en ervaringen opdoen en nieuwe mensen ontmoeten. Ik denk de laatste tijd steeds meer na over de stap richting een leidinggevende functie. Deze opleiding geeft me hiervoor alvast de juiste bagage. Op professioneel vlak helpt de opgedane kennis me beter om te gaan met beleidsvraagstukken, strategisch denken en werken in netwerken. Dankzij praktijkopdrachten kun je al heel wat oplossingen voor je eigen organisatie uitwerken. Je leert je organisatie zo ook van binnen en van buiten kennen. Daardoor kan ik nu makkelijker met andere teams schakelen en complexe vraagstukken sneller doorgronden.

‘Ook mijn masterscriptie is op mijn eigen organisatie afgestemd. Door corona zien we mensen steeds eenzamer worden. Zeist heeft een huisbezoekprogramma opgezet. In mijn masterproef, zoals men zegt in Vlaanderen, onderzoek ik de effectiviteit van zo’n programma.’

Hoe combineert de opleiding met werk en privé?

‘Dat lukt aardig. Naast de lesdag is de studiebelasting zowat acht uur per week. Je moet het gewoon goed inplannen voor jezelf en de huiswerkopdrachten goed bijhouden. Ik sta zelf vaak wat vroeger op om te studeren zodat ik ‘s avonds en in het weekend minder moet doen. Nu de masterscriptie concreter wordt, loopt de druk wel iets op.’

Zou je deze Master in Publiek Management aanraden?

‘Absoluut. Het is een heel goede opleiding die knap in elkaar steekt en gegeven wordt door bedreven docenten. Omdat België bestuurskundig complex is georganiseerd, leer je hier ontzettend veel en je kunt dit goed spiegelen aan de situatie in Nederland. De campus in Antwerpen biedt daarbij topfaciliteiten en ligt midden in de gezellige stad. Ook de online studieomgeving is dik in orde. Een aanrader dus.’