Veiliger werken met de gecertificeerde 12+ BOA-signaalset

𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁𝘆𝗲𝗮𝗿 𝗢𝗻𝗲: 𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗮𝗺 & 𝘃𝗲𝗶𝗹𝗶𝗴!

De experimentele elektrische auto Lightyear One is een absolute eyecatcher op #eRIC2020!



Meer weten over dit staaltje 'design for safety'? Lees dan http://bit.ly/eric-lightyear1 of bezoek de stand van @lightyear_cars.