Aanhoudende droogte leidt tot nieuwe maatregelen bij waterschappen

De droogte in Nederland blijft aanhouden en dat heeft directe gevolgen voor gemeenten. In de regio Den Haag-Rotterdam gaan vanaf woensdag 5 augustus alle sluizen dicht, terwijl elders in het land onttrekkingsverboden verder worden aangescherpt. Ook het beheer van openbaar groen en de scheepvaart ondervinden hinder.

Hoogheemraadschap Delfland grijpt in voor een gebied waar zo’n 1,5 miljoen mensen wonen. Bestuurder Stijn van Boxmeer spreekt van een unieke situatie: de zoetwatervoorraad slinkt snel, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt.

Verbod op gebruik oppervlaktewater

In het hele werkgebied van Delfland mag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Dat raakt niet alleen land- en glastuinbouw, maar ook gemeenten, sportverenigingen, golfbanen en natuurorganisaties. Voor de gemeentelijke groenvoorziening en sportvelden betekent dit dat beregening met oppervlaktewater voorlopig niet mogelijk is.

Brabant scherpt regels verder aan

Ook in West- en Midden-Brabant worden de teugels aangehaald. Waterschap Brabantse Delta breidt het bestaande urenverbod voor beregening uit naar meer beken, en laat daarbij ook de uitzondering voor fruittelers vervallen. Het waterschap voerde eerder deze maand al beperkingen in vanwege de aanhoudende droogte.

Binnenhaven Deventer voor onbepaalde tijd dicht

Door de lage waterstand van de IJssel gaat de sluis naar de binnenhaven van Deventer voor onbepaalde tijd op slot. Een gemeentewoordvoerder waarschuwt dat de sluisdeuren kunnen bezwijken bij een te laag waterpeil, met risico’s voor het watersysteem tot aan Zwolle en Lemelerveld. Hoe lang de sluiting duurt, hangt af van het herstel van de rivierstand.

Ook natuur en landbouw ondervinden gevolgen

Naast de maatregelen rond water raakt de droogte ook de veehouderij. Op de Waddendijken en Texel moeten schapen en koeien van de dijken af, omdat de grasmat te weinig tijd krijgt om te herstellen voor het stormseizoen in het najaar.

De aanhoudende droogte onderstreept de noodzaak van nauwe samenwerking tussen gemeenten en waterschappen, zowel bij acute crisismaatregelen als bij de langetermijnaanpak van het openbaar water- en groenbeheer.

Bron: NOS, Extra maatregelen tegen droogte: sluizen rond Den Haag en Rotterdam gaan dicht