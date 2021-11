Vakbeurs Recycling: belangrijk moment in agenda van gemeenten

Dit najaar zijn de eerste vakbeurzen weer van start gegaan. Zo heeft ook Easyfairs weer haar eerste beurzen succesvol afgesloten. Het positieve sentiment bij zowel bezoekers als exposanten en de goede bezoekersaantallen en -kwaliteit geven vertrouwen voor een succesvolle editie van Recycling. De ambitie voor 150 exposanten op het gebied van recyclingtechniek & afvalmanagement is ruim voor datum gehaald. Dit benadrukt nog maar eens de wens en behoefte om met de afvalsector samen te komen na lange tijd.

Op 16, 17 en 18 november is het dan eindelijk zover: Evenementenhal Gorinchem opent dan eindelijk weer haar deuren voor afvalprofessionals. Exposanten kunnen niet wachten om hun nieuwste producten, toepassingen, diensten én oplossingen te tonen op het gebied van recyclingtechniek & afvalmanagement. De focus deze editie ligt op laagdrempelig netwerken en kennisdeling. Uiteraard veilig en gastvrij onder het genot van de gebruikelijke gratis catering.

Afvalmanagement goed vertegenwoordigd

Met partijen als PreZero, EcoSmart|Renewi, De Bries, Waste Vision, VDL, Bramidan, Europress, Retourmatras, Van Werven, Afvalgids.nl én meer zet vakbeurs Recycling een flinke stap in het segment Afvalmanagement. Onder andere helpen deze partijen een afvalproces te optimaliseren met hun kennis en netwerk in de markt. Vakbeurs Recycling bouwt hiermee aan een toekomst waarin wettelijke plichten, circulaire ambities en kostenbesparende mogelijkheden voor afvalbeheer niet weg te denken zijn en speelt in op de groeiende vraag naar een goed platform voor afvaloplossingen.

Brancheverenigingen sluiten zich aan

De beurs wordt als jaarlijks netwerkmoment omarmd door brancheverenigingen in de markt. Dit is terug te zien in de drukbezochte side-events zoals het Recyclingsymposium en jaarvergaderingen en kennissessies van brancheorganisaties als BRBS Recycling, VERAS, ENVAQUA, MRF, NRK Recycling en PlasticsEurope.

Kennisprogramma met nieuwe sterke partners

Afvalmanagement Dinsdag

Dinsdag 16 november staat in het teken van Afvalmanagement. Renewi geeft de sessie “Van Facilitair Naar Circulair: hoe organiseer je de eerste schakel in de Afval-en Grondstoffenmanagement?”. Aansluitend geeft de Expertgroep Waste Management van ENVAQUA de sessie “Schone compost uit vuil afval: Kan dat?”. Renewi geeft tevens op de woensdag nog een inspirerende sessie over ketensamenwerking.

Let op! De beursdinsdag heeft een nieuwe openingstijd gekregen, namelijk van 10:00 tot 17:00 uur, om zo ook bedrijven en gemeenten de ruimte te geven om overdag Recycling te kunnen bezoeken.

Veiligheid Dinsdag

Dinsdag staat tevens in teken van Veiligheid. BRBS Recycling organiseert samen met een aantal partners diverse sessies over brandpreventie en risicobeheersing.

Sloop & Recycling Woensdag

Renewi trapt de woensdag af met de sessie “Circulaire innovaties versnellen door ketensamenwerking”. Woensdag 17 november staat verder in het teken van Sloop & Recycling. Purified Metal Company geeft een sessie over hun innovatieve en unieke aanpak op het gebied van “Recycling van (asbest)vervuild staalafval”. MSO Circulair spreekt aansluitend over “Met synergie bouwen aan een circulaire toekomst” Deze dag is tevens het jaarlijkse Recyclingsymposium van BRBS Recycling, ENVAQUA en VERAS over “Ketenontwikkeling in de Circulaire Economie”.

Kunststof Recycling Donderdag

Donderdag 17 november staat in het teken van de jaarlijkse Kunststof Recycling. Zo geeft de Federatie NRK (Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie) de sessie “Samen verduurzamen! Redesign en Recyclaat inzetten”. Aansluitend verzorgt TNO de sessie “bouwen aan de plastics waardeketen, van volume tot kwaliteit”. Vervolgens sluit PlasticsEurope af met “Chemische recycling van plastics. Hoe maken we de ambities waar?”.

Statisch Demoplein binnen

Aankomende editie is er helaas geen live Demoplein buiten. Nu wordt het Demoplein binnen verder uitgebreid met statische machines en toebehoren. In aanloop naar 2022 zal er weer gebouwd worden aan een volwaardig Demoplein waarbij live demonstraties mogelijk zijn. Bezoekers hebben deze editie dus wel de mogelijkheid om kennis te maken met de grote recyclingmachines op de beursvloer zelf.

Gratis te bezoeken

Ervaar de gastvrijheid van Recycling zelf en bezoek op onderstaande beursdagen hét nationale vakevent voor afvalsector. Ontmoet een divers aanbod aan leveranciers, netwerk met branchegenoten en volg actuele sessies in het kennistheater. Binnen één dag bent u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En dit alles ervaart u onder het genot van gratis catering! Bestel uw ticket gratis via www.recyclingvakbeurs.nl met code 1416, of vraag rechtstreeks uw ticket aan.

Coronatoegangscontrole

Uiteraard staat uw veiligheid bij ons op de eerste plaats! Wij werken op dit moment o.a. met de CoronaCheck-App (i.c.m. uw ID-bewijs). Bezoek ook: www.recyclingvakbeurs.nl/covid-19.

Openingstijden

Dinsdag 16 november 10:00 – 17:00 uur – Nieuwe openingstijd!

Woensdag 17 november 13:00 – 21:00 uur

Donderdag 18 november 13:00 – 21:00 uur

