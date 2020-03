Fonds voor aanpak asbestdaken gevuld met 12 miljoen

Voor particuliere eigenaren wordt een fonds opgericht waaruit ze geld kunnen lenen om asbest uit hun dak te verwijderen. Gisteren werd bekend dat het Rijk 12 miljoen euro bijdraagt aan dit nieuwe fonds. Ook provincies en gemeenten moeten gaan inleggen.

Diverse partijen, waaronder zes gemeenten, hebben gisteren een samenwerkingsverklaring voor de aanpak van asbestdaken getekend. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ondertekende niet omdat de daken volgens de gemeentekoepel slechts een onderdeel zijn van het hele asbestprobleem. ‘De meest gevaarlijke soorten asbest bevinden zich juist in de gebouwen’.

Fonds voor aanpak daken

Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) maakte bij de ondertekening bekend dat het kabinet 12 miljoen euro in het fonds steekt waaruit particulieren geld kunnen lenen om asbest uit hun daken te verwijderen. Het Rijk staat garant voor de leningen, zodat deze makkelijker kunnen worden afgesloten. ‘De volgende stap is dat provincies en gemeenten dit fonds verder vullen.’ Er wordt nog uitgezocht of er ook een dergelijk fonds voor bedrijven kan komen. Meer dan drie kwart van de asbestdaken is te vinden op boerenbedrijven.

Samenwerkingsverklaring

Vorig jaar sneuvelde het voorstel van de minister voor een verbod op asbest in daken vanaf 2028 in de Eerste Kamer. ‘Daarna is besloten om met de partijen die dat wél willen samen op te trekken om zoveel en zo efficiënt mogelijk asbestdaken te verwijderen. Deze samenwerkingsverklaring is daar een uitkomst van.’

De bewindsvrouw tekende de overeenkomst met onder meer vijf provincies, Veras, Bouwend Nederland en Milieucentraal. De gemeenten Almere, Lelystad, Hof van Twente, Nieuwegein, Assen en Borger-Odoorn sloten zich ook aan. Assen stelt ook 10.000 euro beschikbaar voor het fonds.

Volgens wethouder John van de Heuvel is het grote voordeel voor Lelystad dat het Rijk nu garant staat. ‘Dat betekent dat het risico dat een lening niet kan worden terugbetaald nu niet meer volledig bij de gemeente ligt. Het verstrekken van leningen doen we nu ook al, dus dat verandert niet voor onze inwoners,’ zei hij bij ondertekening.

Bredere aanpak

Een aantal belangenorganisaties zoals de VNG, boerenorganisatie LTO en de Vereniging Eigen Huis liet vorige maand weten niet te tekenen. Ze vinden dat Van Veldhoven meer geld beschikbaar moet stellen. ‘Het is een gemiste kans dat het programma alleen focust op asbestdaken. Van miljoenen gebouwen van vóór 1994 valt te verwachten dat asbest wordt aangetroffen. De aanpak moet breder naar het hele gebouw, om recht te doen aan de risicogestuurde aanpak,’ aldus de VNG.