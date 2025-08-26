Proef Slim Laden publieke laadpaal succesvol

Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat gebruikers van de proef Actief Slim Laden enthousiast zijn over het gemak van Actief Slim Laden, het feit dat je helpt om het stroomnet wat te ontlasten én dat je daar ook nog wat mee kunt verdienen.

De proef Actief Slim Laden in Amsterdam is opgezet door Equans, ANWB, Gemeente Amsterdam en Deftpower om te ontdekken hoe consumenten gestimuleerd kunnen worden hun elektrische auto op een slimme manier op te laden bij publieke laadpalen.

Het doel is dat gebruikers hun laadsessie automatisch laten afstemmen op momenten met lage elektriciteitsprijzen en een hoge beschikbaarheid van duurzame energie, wat niet alleen financieel aantrekkelijk is, maar ook het elektriciteitsnet ontlast.

Controle bij gebruiker

In deze proef kunnen ANWB Laadpas-gebruikers bij ruim 3.600 Equans-laadpunten zelf kiezen of ze gebruik willen maken van slim laden. Wat deze aanpak bijzonder maakt, is dat de elektrische rijder zelf bepaalt wanneer de auto helemaal opgeladen moet zijn, waardoor de controle volledig bij de gebruiker blijft. Slim laden vindt dus pas plaats als de gebruiker aangeeft dat er ruimte is om het laadmoment flexibel in te plannen.

Een belangrijk pluspunt van Actief Slim Laden is de financiële beloning: deelnemers krijgen een deel van hun laadkosten terug in de vorm van cashback, gemiddeld € 0,82 per laadsessie, wat neerkomt op zo’n 7,5% korting. De maximale beloning per sessie kan flink oplopen, afhankelijk van het gekozen laadmoment. Dit maakt het aantrekkelijker om voor deze optie te kiezen.

Voor mensen die afhankelijk zijn van openbare laadpalen is slim laden nog relatief nieuw en vaak minder voordelig dan thuis laden met een dynamisch energiecontract. Daarom is het volgens de initiatiefnemers belangrijk dat slim laden ook bij publieke palen bereikbaar en makkelijk te gebruiken is, zodat iedereen hiervan kan profiteren.

Verbruik verschuift naar daluren

Uit de proef blijkt dat als men het laden afstemt op goedkopere en rustigere uren – bijvoorbeeld ’s nachts – dit gedurende piekmomenten gemiddeld 70% minder elektriciteitsvraag oplevert. Hierdoor wordt het verbruik verschoven naar daluren, zodat het elektriciteitsnet minder wordt belast en er meer ruimte ontstaat op drukke momenten. Daarnaast kan zo opgewekte windenergie ’s nachts beter benut worden en stroom voordeliger worden ingekocht.

Gebruikers zijn positief over deze slimme laadoptie. Ze waarderen het gemak, het idee dat ze bijdragen aan het ontlasten van het stroomnet én de mogelijkheid om geld te besparen. De meeste deelnemers blijven de optie gebruiken nadat ze het eenmaal geprobeerd hebben, wat wijst op een duurzame gedragsverandering. Bij uitbreiding en langdurige toepassing kan Actief Slim Laden het energieverbruik beter spreiden en zorgen voor een efficiënter en duurzamer stroomnet.

Op basis van de succesvolle eerste resultaten wordt de proef verlengd tot eind november. De techniek wordt aangepast zodat niet alleen de auto, maar ook de laadpaal zelf het slimme laden mogelijk maakt. Hierdoor kunnen straks alle elektrische auto’s meedoen, en kunnen gebruikers ervoor kiezen standaard slim te laden als dat mogelijk is. Dit vergroot het bereik van de proef en maakt de impact op het stroomnet nog groter.