Een omgeving die aanzet tot ontmoeten en bewegen

Een sociale, toegankelijke en veilige leefomgeving stimuleert inwoners te bewegen en erop uit te gaan. Zo blijkt uit onderzoek van onder andere de gemeente Arnhem. Met de resultaten kunnen gemeenten aanzetten tot ontmoeting en beweging.

Arnhem onderzocht samen met de provincie Gelderland, de GGD en Gelderse Sport Federatie hoe inwoners denken over bewegen in hun leefomgeving. Het gezamenlijke doel: achterhalen welke zaken in de leefomgeving zorgen voor meer lichamelijke activiteit. Bijna 9.000 mensen deden mee aan het onderzoek naar een beweegvriendelijke omgeving. Een factsheet somt de belangrijkste uitkomsten op.

Tijdens de coronapandemie is bewegen in de buitenlucht populairder geworden, vooral in de nabije omgeving. Zo zijn mensen meer gaan wandelen in hun vrije tijd. ‘Om buiten bewegen te stimuleren en ook na de pandemie het buiten bewegen aantrekkelijk te houden, is een beweegvriendelijke leefomgeving van essentieel belang,’ aldus de onderzoekers.

Fysieke leefomgeving

Een van de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek: mensen bewegen méér als ze het samen doen. Anderen mensen zien bewegen, werkt ook al stimulerend. Maar de fysieke omgeving speelt eveneens een rol, zoals de toegankelijkheid daarvan. Denk aan sportvoorzieningen op loop- of fietsafstand en aan goed begaanbare paden om daar te komen. En aan voldoende ‘straatmeubilair om even uit te blazen of juist te sporten in de buitenlucht.

Toegankelijkheid van de leefomgeving lijkt vooral van belang voor buitensporters vanaf 45 jaar. Ook de ervaren veiligheid van de leefomgeving beïnvloedt de mate van bewegen. Wanneer inwoners zich veilig voelen om in het donker actief te zijn en er voldoende straatverlichting is, leidt dit tot meer beweging.

Samenwerking biedt kansen

De inrichting van de woonomgeving kan dus gezond gedrag stimuleren. Er is winst te behalen op het gebied van gezondheid als dit onderwerp wordt meegenomen in de planvorming. Samenwerking op verschillende beleidsterreinen, zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening en leefomgeving, sport en gezondheid, kan kansen bieden voor een gezonde leefomgeving.

Praktijkvoorbeelden

In het document staan verschillende praktijkvoorbeelden van gemeenten die aan de slag ging voor een beweegvriendelijke omgeving. Zo ontwikkelde Apeldoorn het boek Buitenkansen. Hieruit blijkt hoe een andere inrichting van de omgeving goede gewoonten makkelijker maakt.

Nijmegen heeft het programma Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen. Hierin wordt integraal samengewerkt voor gezonde inwoners in een gezonde stad. Groningen werkt samen met partners aan de Bewegende Stad 2020-2021, waar buiten sporten, spelen, bewegen en ontmoeten centraal staan. En zo zijn er veel meer gemeenten die buiten sporten stimuleren, vooral nu in coronatijd. Bijvoorbeeld Zaanstad.