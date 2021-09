De supermarkt van de toekomst is een energiecentrale

‘Green Energy Supermarket’, uitgebeeld in het jaar 2024

Elektrisch rijden wordt snel het nieuwe normaal. Het aantal elektrische voertuigen groeit hard, maar de Nederlandse laadstructuur hinkt hier achteraan, en het huidige elektriciteitsnet kan de toekomstige vraag niet bolwerken. De supermarkt van de toekomst blijkt een deel van de oplossing.

Het aantal elektrische auto’s op de Nederlandse wegen piekte in 2020 op 292.630. Dat was een groei van liefst 63 procent ten opzichte van 2019. Volgens de Europese brancheorganisatie ACEA (European Automobile Manufacturers Association) is één op de zes verkochte auto’s inmiddels elektrisch. Daarbij brengen sommige automerken nu al naar buiten dat zij vanaf 2026 uitsluitend nog nieuwe modellen volledig elektrisch op de markt gaan brengen.

Gevraagd: gigantisch veel stroom

Op het vlak van het aantal laadpalen doen we het goed. De al eerder genoemde ACEA stelde vast dat Nederland binnen de EU koploper is met zijn 66.665 palen. Daarna pas komen de grotere landen, zoals Frankrijk (45.751) en Duitsland (44.538).

Het is echter nog maar de vraag of ook de netbeheerders de ambities op het gebied van elektrisch rijden kunnen bijbenen. Wanneer een groot aantal elektrische voertuigen aan de laadpaal hangt, stijgt de belasting op het netwerk. Is de capaciteit dan wel toereikend? Ons energiesysteem is niet op dergelijke hoeveelheden stroom ingesteld. De huidige ondergrondse kabels vervangen is ingewikkeld en duur. Maar hoe moeten we dan onze stekkerauto’s en masse opladen als we straks allemaal elektrisch rijden?

Zaterdag 20 juli 2024, 14:30 | Green Energy Supermarket

We blikken enige jaren vooruit. Op de afbeelding boven dit artikel, ziet u het parkeerterrein van de supermarkt in uw gemeente. De zonnepanelen op zowel het dak van de supermarkt als op de carports wekken duurzame energie op voor de koel- en vriesmeubelen van de winkel. Ook de laadpalen voeden zich met de stroom van deze zonnepanelen. Een klant die zijn accu oplaadt, gebruikt daarbij dus groene stroom.

Bij de geel aangegeven punten op de foto zien we:

1. Zonnepanelen

2. Laadpalen elektrische auto’s

3. SMA-omvormer – Sunny Tripower CORE1

4. Kleine windturbines

5. Energieopslagsystemen

Het parkeerterrein staat deze zaterdagmiddag tjokvol met elektrische auto’s. Iedereen wil tijdens het boodschappenuurtje de accu opladen. Maar dat gaat niet, althans de infrastructuur heeft onvoldoende capaciteit om de gevraagde energie te leveren. Er is daarom een buffer ter plaatse nodig: groene stroom opgeslagen in batterijen, zodat het aanbod ieder moment op peil blijft.

Autoaccu’s laden

Terug naar vandaag, is het het goede nieuws dat batterijen al wel 6 MWh opslaan. Daar laden we 100 tot 150 autoaccu’s mee op! Dit energiesysteem bestaat uit een zonnestroominstallatie inclusief opslagsystemen en componenten voor slim energiebeheer.

EXPIRION B.V. en SMA begeleiden u door de energietransitie, en maken een onafhankelijke en betrouwbare energievoorziening voor uw gemeente mogelijk.

Betrouwbare energievoorziening

EXPIRION EXPIRION B.V. is in 2013 opgericht door Jaap Burgerhout en voert grootschalige zonne-energieprojecten uit in combinatie met kleine windturbines en energieopslag. Het Hillegoms familiebedrijf is Solar Partner van het Duitse SMA Solar Technology AG. SMA heeft 40 jaar ervaring met de ontwikkeling van innovatieve en hoogtechnologische producten voor zonne-energieprojecten. Als specialist in energiemanagement en opslagoplossingen zet SMA vandaag de standaard voor de duurzame energievoorziening van morgen.